Özel Haber I Galatasaray'da kritik hafta! Burak Elmas kader maçına çıkıyor! İbra edilecek mi?





Bu nedenle genel kurul öncesi muhalefetin oylamanın kapalı yapılması yönünde talepte bulunacağı ve bunun oylamaya sunulmasını isteyeceği öğrenildi. Eğer oylama kapalı yapılırsa yönetimin büyük idari açıdan ibra edilmesinin güç olacağı belirtiliyor.



Ayrıca genel kurulda konuşma yapmak için birçok ismin hazırlık yaptığı ve bu nedenle oylamanın gece geç saatlere kalabileceği de öğrenildi.