Formula 2 Suudi Arabistan Grand Prix izleme yolları nelerdir? S Sport 2 nasıl izlenir, hangi platformlarda var? 📺 F1 Suudi Arabistan GP CANLI nasıl izlenir?

Formula 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinin hemen ardından Suudi Arabistan Grand Prix'si bugün start verecek. F1'in bu sezonki 2. yarışı Cidde şehrinde bulunan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yarışseverler F1 Suudi Arabistan GP'si hakkında araştırmalara başladı. Peki, Formula 1 2022 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 2022 yarış ve puan durumu!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı heyecanı geldi çattı. Bugün Suudi Arabistan'da büyük bir heyecan yaşanacak. Cidde şehrinde bulunan 6.1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'ndeki yarış 50 tur üzerinden yapılacak. Yarış bugün TSİ 20.00'de başlayacak.
Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 17:00'da başlayacak ve bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün TSi 20:00'da yapılacak. Her iki seansı S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı seyredebilirsiniz.
FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX'Sİ SAAT KAÇTA?
Bugün büyük yarış ise 20:00'da başlayacak ve yarış yine S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.