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    • Spor
    • 19.06.2021 09:53
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    • 19.06.2021 22:43
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    SON DAKİKA: Galatasaray'ın 38'inci başkanı oldu!

    Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Rakipleri , , ve 'i geride bırakan Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı seçildi. İşte detaylar...

    Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu!

    Galatasaray'ın 38. başkanı bugünkü olağan genel kurulda belli oldu.

    Sarı-kırmızılı kulübü gelecek 3 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçime Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için genel kurul üyelerine 30 sandık hazırlandı. Galatasaray'da seçimli genel kurul divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi.

    OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ!
    38. Başkanını seçecek olan Galatasaray'da oy verme işlemi 15.00 itibarıyla sona erdi. Üyeler, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda oylarını kullandı.

    SAYIM İŞLEMİ BİTTİ

    Galatasaray Seçimli Genel Kurulu'nda oy hakkı bulunan yaklaşık 8 bin 500 üyeden 4 bin 731'i oyunu kullanırken, sayım işlemi de sona erdi.

    BURAK ELMAS YENİ BAŞKAN OLDU
    Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu.

    Rakipleri Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'i geride bırakan Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı seçildi.

    TOPLAM SONUÇLAR
    Burak Elmas: 1470
    Eşref Hamamcıoğlu: 1450
    Metin Öztürk: 869
    Yiğit Şardan: 624
    İbrahim Özdemir: 90

    29. SANDIK SONUÇLARI
    Burak Elmas: 64
    Eşref Hamamcıoğlu: 52
    Yiğit Şardan: 34
    Metin Öztürk: 25
    İbrahim Özdemir: 1

    28. SANDIK SONUÇLARI
    Eşref Hamamcıoğlu: 1406
    Burak Elmas: 1398
    Metin Öztürk: 844
    Yiğit Şardan: 590
    İbrahim Özdemir: 89

    27. SANDIK SONUÇLARI
    Burak Elmas: 64
    Eşref Hamamcıoğlu: 36
    Metin Öztürk: 43
    Yiğit Şardan: 55
    İbrahim Özdemir: 2

    26. SANDIK SONUÇLARI
    Burak Elmas: 51
    Eşref Hamamcıoğlu: 50
    Metin Öztürk: 50
    Yiğit Şardan: 23
    İbrahim Özdemir: 2

    25. SANDIK SONUÇLARI
    Burak Elmas: 65
    Eşref Hamamcıoğlu: 61
    Metin Öztürk: 40
    Yiğit Şardan: 10
    İbrahim Özdemir: 4

    24. SANDIK SONUÇLARI
    Burak Elmas: 58
    Eşref Hamamcıoğlu: 56
    Metin Öztürk: 39
    Yiğit Şardan: 10
    İbrahim Özdemir: 1

    23. SANDIK TOPLAM OY: 156
    Burak Elmas: 70
    Eşref Hamamcıoğlu: 43
    Metin Öztürk: 33
    Yiğit Şardan: 9
    İbrahim Özdemir: 1

    22. SANDIK TOPLAM OY: 138
    Burak Elmas: 43
    Eşref Hamamcıoğlu: 47
    Metin Öztürk: 30
    Yiğit Şardan: 15
    İbrahim Özdemir: 3

    21. SANDIK TOPLAM OY: 147
    Burak Elmas: 48
    Eşref Hamamcıoğlu: 45
    Metin Öztürk: 33
    Yiğit Şardan: 18
    İbrahim Özdemir: 1

    20. SANDIK TOPLAM OY: 139
    Burak Elmas: 52
    Eşref Hamamcıoğlu: 36
    Metin Öztürk: 29
    Yiğit Şardan: 18
    İbrahim Özdemir: 4

    19. SANDIK TOPLAM OY: 142
    Burak Elmas: 68
    Eşref Hamamcıoğlu: 37
    Yiğit Şardan: 17
    Metin Öztürk: 18
    İbrahim Özdemir: 1

    18. SANDIK SONUÇLARI
    Burak Elmas: 49
    Eşref Hamamcıoğlu: 41
    Yiğit Şardan: 22
    Metin Öztürk: 16
    İbrahim Özdemir: 3

    17. SANDIK SONUÇLARI
    Burak Elmas: 53
    Eşref Hamamcıoğlu: 44
    Metin Öztürk: 34
    Yiğit Şardan: 26
    İbrahim Özdemir: 6

    16. SANDIK SONUÇLARI:
    Burak Elmas: 54
    Eşref Hamamcıoğlu: 49
    Yiğit Şardan: 25
    Metin Öztürk: 30
    İbrahim Özdemir: 1

    15. SANDIK SONUÇLARI:
    Burak Elmas: 67
    Eşref Hamamcıoğlu: 41
    Yiğit Şardan: 18
    Metin Öztürk: 17
    İbrahim Özdemir: 4

    14. SANDIK SONUÇLARI
    Burak Elmas: 45
    Yiğit Şardan: 36
    Metin Öztürk: 34
    Eşref Hamamcıoğlu: 15
    İbrahim Özdemir: 3

    13. SANDIK SONUÇLARI
    Burak Elmas: 59
    Eşref Hamamcıoğlu: 45
    Yiğit Şardan: 24
    Metin Öztürk: 18
    İbrahim Özdemir: 3

    12. SANDIK SONUÇLARI
    Burak Elmas: 57
    Eşref Hamamcıoğlu: 41
    Yiğit Şardan: 23
    Metin Öztürk: 17
    İbrahim Özdemir: 4

    11. SANDIK SONUÇLARI
    Burak Elmas: 53
    Eşref Hamamcıoğlu: 44
    Metin Öztürk: 30
    Yiğit Şardan: 18
    İbrahim Özdemir: 4

    10. SANDIK SONUÇLARI
    Eşref Hamamcıoğlu: 59
    Burak Elmas: 44
    Metin Öztürk: 25
    Yiğit Şardan: 7
    İbrahim Özdemir: 4

    9 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
    Eşref Hamamcıoğlu: 56
    Burak Elmas: 47
    Yiğit Şardan: 23
    Metin Öztürk: 21
    İbrahim Özdemir: 7

    8 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
    Eşref Hamamcıoğlu: 68
    Burak Elmas: 34
    Metin Öztürk: 28
    Yiğit Şardan: 18
    İbrahim Özdemir: 2

    7 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
    Eşref Hamamcıoğlu: 66
    Burak Elmas: 45
    Metin Öztürk: 26
    Yiğit Şardan: 14
    İbrahim Özdemir: 0

    6 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
    Eşref Hamamcıoğlu: 54
    Burak Elmas: 36
    Metin Öztürk: 31
    Yiğit Şardan: 27
    İbrahim Özdemir: 4

    5 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
    Eşref Hamamcıoğlu: 65
    Burak Elmas: 36
    Metin Öztürk: 35
    Yiğit Şardan: 21
    İbrahim Özdemir: 2

    4 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
    Eşref Hamamcıoğlu: 47
    Burak Elmas: 38
    Metin Öztürk: 29
    Yiğit Şardan: 18
    İbrahim Özdemir: 9

    3 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
    Eşref Hamamcıoğlu: 70
    Metin Öztürk: 38
    Burak Elmas: 34
    Yiğit Şardan: 14
    İbrahim Özdemir: 4

    2 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
    Eşref Hamamcıoğlu: 72
    Metin Öztürk: 46
    Burak Elmas: 36
    Yiğit Şardan: 12
    İbrahim Özdemir: 4

    1 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
    Metin Öztürk: 32
    İbrahim Özdemir: 5
    Eşref Hamamcıoğlu: 48
    Burak Elmas: 27
    Yiğit Şardan: 16



    Başkan adaylarından Burak Elmas 7 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

    OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
    Mustafa Cengiz'in ardından kulübün başına geçecek olan kişinin seçileceği genel kurulda 5 aday kıyasıya şekilde yarışıyor.

    Galatasaray Kulübünün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda başkan adayı Yiğit Şardan oy kullandı.


    SAAT 10.00'DA BAŞLADI
    Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen seçimde oy verme işlemi saat 10:00'da başladı. Tüzüğe göre kulüp çalışanı durumundaki üyeler ise oy veremedi.



    ÜNLÜ İSİM DE OY KULLANDI
    Türk sineması için önemli isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş da Galatasaray seçimlerinde oy kullandı.



    Kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, oyunu kullandı.


    CENGİZ DE OY KULLANDI
    Galatasaray Kulübünde düzenlenen seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Mustafa Cengiz oy kullandı.

    Sağlık sorunlarından dolayı yeniden başkanlığa aday olmayan Mustafa Cengiz, seçimin gerçekleştirildiği Galatasaray Lisesine aracıyla geldi.




    Ciddi bir tedavi sürecinden geçen Cengiz'i ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay karşıladı. İkilinin koluna girdiği başkan Cengiz, alkışlar eşliğinde oy kullanacağı sınıfa girdi.

    Oyunu attıktan sonra yine alkışlar eşliğinde liseden ayrılan Cengiz, öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sağlıklı, uğurlu, ayrışma devrine girmeden, kazanan zafer sarhoşu olmasın, kaybeden üzülüp Galatasaray'dan vazgeçmesin. Galatasaray için mücadeleye devam." diye konuştu.



    SEDYEYLE GELDİ


    Oy verme işlemi esnasında bir Galatasaray üye oy kullanmak için sedyeyle Galatasaray Lisesi'ne geldi.

    HER ADAYIN BİR RENGİ VAR
    Seçimde başkan adaylarından Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.





        COVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK
        Üyeler 30 sandıkta oy kullanabilecek. Oy kullanım alanları, Covid-19 önlemleri kapsamında düzenlenecek. Ayrıca sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi de sağlanacak.



        FATİH TERİM'İN GÖZÜ SEÇİMDE
        Bugünkü genel kurul Galatasaray başkanı ile beraber takımın yeni teknik direktörünü de belirleyecek. Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün seçimi kazanması halinde Fatih Terim'in hemen Florya'daki görevinin başına dönmesi bekleniyor. Eşref Hamamcıoğlu, Terim'le görüşüp karar vereceklerini belirtirken, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'in tercihlerini yabancı hocadan yana kullanacağı ifade ediliyor. Taraftarlar da seçim sonucunu heyecanla bekliyor.




        Yiğit Şardan'ın YK asil listesi

        Özcan Çetinsoy
        Abdurrahim Albayrak
        Murat Yalçındağ
        Ahmet Aslan
        Ömer Mafa
        Mete Serkan Sevim
        Dorukhan Acar
        Begüm Özkan
        Murat Özkaya
        Murat Erku



            Hamamcıoğlu'nun YK asil listesi

            Osman Kocaman
            Tuncer Hunca
            Gürkan Eliçin
            Ahmet Arif Bağlıca
            Levent Yaz
            Cemal Özgörkey
            Cenk Soyer
            Cevat Genç
            Ahmet Yavuz
            E.Tezel Aldanmaz



            Burak Elmas'ın YK asil listesi

            Ali Polat Bengiserp
            M.Remzi Sanver
            Başak Karaca
            B.Ardakoç Kanık
            Turhan Özen,
            Burçak Emre Zorlu
            Şükrü Köksal Ünlü
            Rezan Epözdemir
            M.Özgür Kalelioğlu
            Özgür Işıtan Gün



            Metin Öztürk'ün YK asil listesi

            Nasuhi Sezgin
            B.İsmail Bahçetepe
            Rıza Tevfik Morova
            Erol Erkuloğlu
            A.Yılmazkaya Dinçbaylı
            İsmail Sarıkaya
            Osman Aral
            Emre Alkin
            Dikran Gülmezgil
            Nihat Kırmızı



                İbrahim Özdemir'in YK asil listesi

                Mustafa Tanrıyar
                Mustafa Keten
                Hilmi Develi
                Volkan Vural
                Cemal Sedat Dayıoğlu
                Murat Atay
                R. Selim Demir
                Banu Kavak
                Ali Fatinoğlu
                Tamer Koldaş



                DİVAN BAŞKANI DERKAN
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                Haberler Spor SON DAKİKA: Galatasaray'ın 38'inci başkanı Burak Elmas oldu!