



ÜNLÜ İSİM DE OY KULLANDI

Türk sineması için önemli isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş da Galatasaray seçimlerinde oy kullandı.





Kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, oyunu kullandı.



CENGİZ DE OY KULLANDI

Galatasaray Kulübünde düzenlenen seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Mustafa Cengiz oy kullandı.

Sağlık sorunlarından dolayı yeniden başkanlığa aday olmayan Mustafa Cengiz, seçimin gerçekleştirildiği Galatasaray Lisesine aracıyla geldi.







Ciddi bir tedavi sürecinden geçen Cengiz'i ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay karşıladı. İkilinin koluna girdiği başkan Cengiz, alkışlar eşliğinde oy kullanacağı sınıfa girdi.

Oyunu attıktan sonra yine alkışlar eşliğinde liseden ayrılan Cengiz, öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sağlıklı, uğurlu, ayrışma devrine girmeden, kazanan zafer sarhoşu olmasın, kaybeden üzülüp Galatasaray'dan vazgeçmesin. Galatasaray için mücadeleye devam." diye konuştu.





SEDYEYLE GELDİ



Oy verme işlemi esnasında bir Galatasaray üye oy kullanmak için sedyeyle Galatasaray Lisesi'ne geldi.

HER ADAYIN BİR RENGİ VAR

Seçimde başkan adaylarından Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.