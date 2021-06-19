Galatasaray'ın 38. başkanı bugünkü olağan genel kurulda belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulübü gelecek 3 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçime Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için genel kurul üyelerine 30 sandık hazırlandı. Galatasaray'da seçimli genel kurul divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ!
38. Başkanını seçecek olan Galatasaray'da oy verme işlemi 15.00 itibarıyla sona erdi. Üyeler, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda oylarını kullandı.
SAYIM İŞLEMİ BİTTİ
Galatasaray Seçimli Genel Kurulu'nda oy hakkı bulunan yaklaşık 8 bin 500 üyeden 4 bin 731'i oyunu kullanırken, sayım işlemi de sona erdi.
BURAK ELMAS YENİ BAŞKAN OLDU
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu.
Rakipleri Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'i geride bırakan Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı seçildi.
TOPLAM SONUÇLAR
Burak Elmas: 1470
Eşref Hamamcıoğlu: 1450
Metin Öztürk: 869
Yiğit Şardan: 624
İbrahim Özdemir: 90
29. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 64
Eşref Hamamcıoğlu: 52
Yiğit Şardan: 34
Metin Öztürk: 25
İbrahim Özdemir: 1
28. SANDIK SONUÇLARI
Eşref Hamamcıoğlu: 1406
Burak Elmas: 1398
Metin Öztürk: 844
Yiğit Şardan: 590
İbrahim Özdemir: 89
27. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 64
Eşref Hamamcıoğlu: 36
Metin Öztürk: 43
Yiğit Şardan: 55
İbrahim Özdemir: 2
26. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 51
Eşref Hamamcıoğlu: 50
Metin Öztürk: 50
Yiğit Şardan: 23
İbrahim Özdemir: 2
25. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 65
Eşref Hamamcıoğlu: 61
Metin Öztürk: 40
Yiğit Şardan: 10
İbrahim Özdemir: 4
24. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 58
Eşref Hamamcıoğlu: 56
Metin Öztürk: 39
Yiğit Şardan: 10
İbrahim Özdemir: 1
23. SANDIK TOPLAM OY: 156
Burak Elmas: 70
Eşref Hamamcıoğlu: 43
Metin Öztürk: 33
Yiğit Şardan: 9
İbrahim Özdemir: 1
22. SANDIK TOPLAM OY: 138
Burak Elmas: 43
Eşref Hamamcıoğlu: 47
Metin Öztürk: 30
Yiğit Şardan: 15
İbrahim Özdemir: 3
21. SANDIK TOPLAM OY: 147
Burak Elmas: 48
Eşref Hamamcıoğlu: 45
Metin Öztürk: 33
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 1
20. SANDIK TOPLAM OY: 139
Burak Elmas: 52
Eşref Hamamcıoğlu: 36
Metin Öztürk: 29
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4
19. SANDIK TOPLAM OY: 142
Burak Elmas: 68
Eşref Hamamcıoğlu: 37
Yiğit Şardan: 17
Metin Öztürk: 18
İbrahim Özdemir: 1
18. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 49
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Yiğit Şardan: 22
Metin Öztürk: 16
İbrahim Özdemir: 3
17. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 53
Eşref Hamamcıoğlu: 44
Metin Öztürk: 34
Yiğit Şardan: 26
İbrahim Özdemir: 6
16. SANDIK SONUÇLARI:
Burak Elmas: 54
Eşref Hamamcıoğlu: 49
Yiğit Şardan: 25
Metin Öztürk: 30
İbrahim Özdemir: 1
15. SANDIK SONUÇLARI:
Burak Elmas: 67
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Yiğit Şardan: 18
Metin Öztürk: 17
İbrahim Özdemir: 4
14. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 45
Yiğit Şardan: 36
Metin Öztürk: 34
Eşref Hamamcıoğlu: 15
İbrahim Özdemir: 3
13. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 59
Eşref Hamamcıoğlu: 45
Yiğit Şardan: 24
Metin Öztürk: 18
İbrahim Özdemir: 3
12. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 57
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Yiğit Şardan: 23
Metin Öztürk: 17
İbrahim Özdemir: 4
11. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 53
Eşref Hamamcıoğlu: 44
Metin Öztürk: 30
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4
10. SANDIK SONUÇLARI
Eşref Hamamcıoğlu: 59
Burak Elmas: 44
Metin Öztürk: 25
Yiğit Şardan: 7
İbrahim Özdemir: 4
9 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 56
Burak Elmas: 47
Yiğit Şardan: 23
Metin Öztürk: 21
İbrahim Özdemir: 7
8 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 68
Burak Elmas: 34
Metin Öztürk: 28
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 2
7 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 66
Burak Elmas: 45
Metin Öztürk: 26
Yiğit Şardan: 14
İbrahim Özdemir: 0
6 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 54
Burak Elmas: 36
Metin Öztürk: 31
Yiğit Şardan: 27
İbrahim Özdemir: 4
5 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 65
Burak Elmas: 36
Metin Öztürk: 35
Yiğit Şardan: 21
İbrahim Özdemir: 2
4 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 47
Burak Elmas: 38
Metin Öztürk: 29
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 9
3 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 70
Metin Öztürk: 38
Burak Elmas: 34
Yiğit Şardan: 14
İbrahim Özdemir: 4
2 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 72
Metin Öztürk: 46
Burak Elmas: 36
Yiğit Şardan: 12
İbrahim Özdemir: 4
1 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Metin Öztürk: 32
İbrahim Özdemir: 5
Eşref Hamamcıoğlu: 48
Burak Elmas: 27
Yiğit Şardan: 16
Başkan adaylarından Burak Elmas 7 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Mustafa Cengiz'in ardından kulübün başına geçecek olan kişinin seçileceği genel kurulda 5 aday kıyasıya şekilde yarışıyor.
Galatasaray Kulübünün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda başkan adayı Yiğit Şardan oy kullandı.
SAAT 10.00'DA BAŞLADI
Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen seçimde oy verme işlemi saat 10:00'da başladı. Tüzüğe göre kulüp çalışanı durumundaki üyeler ise oy veremedi.
ÜNLÜ İSİM DE OY KULLANDI
Türk sineması için önemli isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş da Galatasaray seçimlerinde oy kullandı.
Kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, oyunu kullandı.
CENGİZ DE OY KULLANDI
Galatasaray Kulübünde düzenlenen seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Mustafa Cengiz oy kullandı.
Sağlık sorunlarından dolayı yeniden başkanlığa aday olmayan Mustafa Cengiz, seçimin gerçekleştirildiği Galatasaray Lisesine aracıyla geldi.
Ciddi bir tedavi sürecinden geçen Cengiz'i ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay karşıladı. İkilinin koluna girdiği başkan Cengiz, alkışlar eşliğinde oy kullanacağı sınıfa girdi.
Oyunu attıktan sonra yine alkışlar eşliğinde liseden ayrılan Cengiz, öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sağlıklı, uğurlu, ayrışma devrine girmeden, kazanan zafer sarhoşu olmasın, kaybeden üzülüp Galatasaray'dan vazgeçmesin. Galatasaray için mücadeleye devam." diye konuştu.
SEDYEYLE GELDİ
Oy verme işlemi esnasında bir Galatasaray üye oy kullanmak için sedyeyle Galatasaray Lisesi'ne geldi.
HER ADAYIN BİR RENGİ VAR
Seçimde başkan adaylarından Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.