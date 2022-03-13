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    • Spor
    • 14.03.2022 00:03
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    • 14.03.2022 00:03
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    Erman Toroğlu A Spor ekranlarında MHK'nın 13 hakem ile ilgili kararının bilinmeyenlerini anlattı

    Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu A Spor ekranlarında Merkez Hakem Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde aldığı hakem kararı ile ilgili bilinmeyenleri aktardı. Toroğlu konuşmasında "David Elleray diye bir hakem var. Seneye bir ekip kuracak. Jaap Uilenberg komiteyi 'Gelecek sezon işiniz bitecek. Sizi pasifsize edecekler.' Kulüp Başkanları da bölünmüş durumda. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir bir tarafta ve Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu takımları bir tarafta." diyerek olaya açıklık getirdi.

    Toroğlu’ndan MHK kararına ilişkin açıklama

    Merkez Hakem Kurulu geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir karara imza attı. MHK'nın aldığı kararda 13 hakemin üzeri çizildi.

    Federasyondan yapılan açıklamada, "MHK, göreve geldiğinden bu yana büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir." denildi.

    YENİ LİSTE HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
    Yeni listede, tecrübeli isimler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Bahattin Şimşek'in bulunmaması dikkati çekti.

        Liglerin kalan bölümünde görev yapacak hakemler şu isimlerden oluşuyor:

        Süper Lig: Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, Sarper Barış Saka, Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay.

        A Klasman: Turgut Doman, Burak Pakkan, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Onur Özütoprak, Yiğit Arslan, Emre Kargın, Davut Dakul Çelik, Furkan Aksuoğlu, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Direnç Tonusluoğlu, Cihan Aydın, Oğuzhan Aksu, Ömer Faruk Turtay, Eren Özyemişcioğlu, Adem Cinek, Muhammet Ali Metoğlu, Reşat Onur Coşkunses, Yusuf Ziya Gündüz, Tarık Güldal, Adnan Deniz Kayatepe, Can Cengiz, Ozan Ergün, Mehmet Türkmen.

            VAR: Özgüç Türkalp, Özgür Yankaya, Emre Malok, Erkan Engin.

            GELECEK SEZON İŞİNİZ BİTECEK
            A Spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında MHK'nın kararına ilişkin çarğıcı açıklamalarda bulundu.

            Toroğlu, "David Elleray diye bir hakem var. Seneye bir ekip kuracak. Jaap Uilenberg komiteyi 'Gelecek sezon işiniz bitecek. Sizi pasifsize edecekler.' diyor. Kulüp Başkanları da bölünmüş durumda. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir bir tarafta ve Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu takımları bir tarafta. Bazı kişiler Türk futbolunu idare etmeye kalktılar. Nihat Özdemir de TFF Başkanlığı için istekli değil. Bunlar olurken ani bir şekilde operasyon yapılıyor. TFF bazı isimleri Serdar Tatlı ve Yusuf Namoğlu'na da söylemişti. Herkes masum değil bu işte. Hakem aleminde Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır'ın çok güçlü bir lobisi var. Bu durumda 'Biz bu işi bitirelim.' dediler ve bazı hakemleri çağırmayıp bazı hakemleri TFF 1. Lig ve VAR hakemi yapalım demişler." dedi.
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