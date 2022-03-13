Erman Toroğlu A Spor ekranlarında MHK'nın 13 hakem ile ilgili kararının bilinmeyenlerini anlattı

Merkez Hakem Kurulu geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir karara imza attı. MHK'nın aldığı kararda 13 hakemin üzeri çizildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "MHK, göreve geldiğinden bu yana büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir." denildi.
YENİ LİSTE HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Yeni listede, tecrübeli isimler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Bahattin Şimşek'in bulunmaması dikkati çekti.