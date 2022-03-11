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    • Spor
    • 11.03.2022 13:08
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    • 11.03.2022 13:25
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    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kararı çok tartışılan kararı! Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler hafta sonu yönetecekleri maçları iade ettiler

    Türk futbolunda hakem kaosu yaşanıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi isimlerin de aralarında yer aldığı hakemler önümüzdeki dönemde maç verilmeyeceğini açıklamasının ardından hakemler kazan kaldırdı. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'le birlikte Arda Kardeşler, MHK'nın son hakem kararları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdiler.

    İki hakem bu haftaki maçlarını iade etti

    MHK'nin 13 hakemle ilgili aldığı kararın ardından bir büyük şok daha yaşandı. Deprem etkisi yaratan gelişme sonrası Mete Kalkavan, liste dışı kalmamasına karşın hakemliği bırakma kararı almıştı...

    HALİL UMUT MELER,ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDAN SONRA GÖREV ALMAYACAĞINI BİLDİRDİ
    Liste dışı kalan hakemlerle ilgili karar gündeme bomba gibi düşerken çok önemli bir gelişme daha yaşandı. FIFA kokartlı hakemlerimizde Halil Umut Meler, Arda Kardeşler'le birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdi.

    Bu hafta içi Manchester'de City-Sporting maçını yöneten ve gelişmelerden haberdar olan hakem triosu, MHK'ya bu yönde talepte bulundu. Bu nedenle hakem sayısının azlığı nedeniyle geçen hafta ceza alması gereken Zorbay Küçük Başakşehir - Antalyaspor maçına atandı.

    2 MAÇI İADE ETTİLER
    Bu ikilinin iade ettiği maçlar ise Başakşehir - Antalyaspor ve Alanyaspor - Fenerbahçe mücadeleleri oldu.
            Adı Sevgi fragman
            Haberler Spor MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kararı çok tartışılan kararı! Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler hafta sonu yönetecekleri maçları iade ettiler
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