MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kararı çok tartışılan kararı! Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler hafta sonu yönetecekleri maçları iade ettiler

MHK'nin 13 hakemle ilgili aldığı kararın ardından bir büyük şok daha yaşandı. Deprem etkisi yaratan gelişme sonrası Mete Kalkavan, liste dışı kalmamasına karşın hakemliği bırakma kararı almıştı...

HALİL UMUT MELER,ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDAN SONRA GÖREV ALMAYACAĞINI BİLDİRDİ

Liste dışı kalan hakemlerle ilgili karar gündeme bomba gibi düşerken çok önemli bir gelişme daha yaşandı. FIFA kokartlı hakemlerimizde Halil Umut Meler, Arda Kardeşler'le birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdi.