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    • Spor
    • 10.03.2022 12:28
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    • 10.03.2022 13:10
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    SON DAKİKA! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan 13 hakemin üstünün çizilmesi kararı sonrası flaş açıklamalar

    Son dakika haberi... Cüneyt Çakır başta olmak üzere Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen gibi üst düzey 13 hakemin üstünün çizilmesi kararı sonrası MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu. Gündoğdu çok tartışılan kararla ilgili açıklamalarda bulunurken, kararla ilgili "Türk hakemliğinin geleceği için çalışılan bir projenin, 1. etabı." yorumunda bulundu.

    13 hakemin üstü neden çizildi? MHK’dan flaş açıklama

    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlerle ilgili alınan karar sonrası flaş bir açıklamada bulundu. Verilen karar sonrası ilk kez konuşan Gündoğdu, 13 hakemin üzerinin çizilmesini "Bir proje, sistem" olarak yorumlarken "Listede ve liste dışı kalan hakemlerin hiçbirinin herhangi bir suç örgütüyle ilişkisi yoktur." dedi.

    Gündoğdu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
    "Bu aldığımız karar, operasyon ya da temizlik kelimeleriyle değerlendirilemez. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız bir projenin birinci etabı. Bu bir proje, sistem için bir çalışma.

    Listede ve liste dışı kalan hakemlerin hiçbirinin herhangi bir suç örgütüyle ilişkisi yoktur.

    Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üstünde davranışlarda bulunmaya başladılar.

        Klasman belirlendi. Her yıl yapıldı. Klasmanlar, temmuz veya ağustos ayında belirlenir, sonrasında da devre arasında belirlenir. Böyle alışık olmadığımız bir durum var. Serdar Tatlı döneminde bu karar, 4 döneme çıkarıldı.

        Türk futbolunda bir değişim için bir proje üretmek gerekiyordu. Plan ve program yaptık. Yönetime sunduk ve onay aldık. 4 ay boyunca herkese süre tanıdım. Kurulumda çalışma arkadaşlarım da dahil. Bunu kendilerine de söyledim.

        Eğer Türk futboluna bir hizmet sunuyorsak ve kalite de sorgulanıyorsa, ne yapmak gerekiyorsa, onları sorguladık. Bu mantıkla başladık. 4 aylık sürede hakem arkadaşları çok ince bir çalışmayla gözlemledik. 8 Mart günü kararımızı hayata geçirdik.

        Yılların yıpranmışlığı var. Bazı arkadaşlarımız, kurumun üstünde davranmaya başladılar. Bundan hakemlik sisteminin olumsuz etkilendiği tespitini yaptık. Davranışlarında hür olmayan hiçbir hakem, doğru karar veremez.

        4 aylık çalışmanın özellikle son 2 aylık dönemindeki ölçütler belirleyici oldu. Hakem arkadaşlarımızın hiçbir suç örgütü, hiçbir illegal işle alakası yoktur. Zaten devletin gerekli mekanizmaları hepimizi incelemiştir.

        1 gün bile beklemeye tahammül yoktu. Her hafta eleştiri, her hafta yapılan değerlendirmeler, sadece bize değil, Türk futboluna zarar veriyor.

        TFF Başkanımız ve kulüpler dahil hiç kimseden bir talep gelmedi. Bu tamamen benim ve kurumumun hazırladığı listedir. Bundan sadece ben sorumluyum.

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        Haberler Spor SON DAKİKA! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan 13 hakemin üstünün çizilmesi kararı sonrası flaş açıklamalar
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