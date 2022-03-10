SON DAKİKA! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan 13 hakemin üstünün çizilmesi kararı sonrası flaş açıklamalar

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlerle ilgili alınan karar sonrası flaş bir açıklamada bulundu. Verilen karar sonrası ilk kez konuşan Gündoğdu, 13 hakemin üzerinin çizilmesini "Bir proje, sistem" olarak yorumlarken "Listede ve liste dışı kalan hakemlerin hiçbirinin herhangi bir suç örgütüyle ilişkisi yoktur." dedi.
Gündoğdu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu aldığımız karar, operasyon ya da temizlik kelimeleriyle değerlendirilemez. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız bir projenin birinci etabı. Bu bir proje, sistem için bir çalışma.
Listede ve liste dışı kalan hakemlerin hiçbirinin herhangi bir suç örgütüyle ilişkisi yoktur.
Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üstünde davranışlarda bulunmaya başladılar.