SON DAKİKA! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan 13 hakemin üstünün çizilmesi kararı sonrası flaş açıklamalar

Gündoğdu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu aldığımız karar, operasyon ya da temizlik kelimeleriyle değerlendirilemez. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız bir projenin birinci etabı. Bu bir proje, sistem için bir çalışma.

Listede ve liste dışı kalan hakemlerin hiçbirinin herhangi bir suç örgütüyle ilişkisi yoktur.