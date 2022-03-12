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Cüneyt Çakır'a bir şok daha! MHK'dan sonra UEFA da bileti kesti | Katar'a gidecek mi?

Merkez Hakem Kurulu tarafından Spor Toto Süper Lig kadrosundan çıkarılan Cüneyt Çakır'a bir kötü haber de UEFA'dan geldi. Çakır'ın gelecek hafta UEFA Avrupa Ligi'nde yöneteceği West Ham United - Sevilla maçı geri alındı.

12.03.2022 11:18 - Son Güncelleme: 12.03.2022 11:18
Cüneyt Çakır’a bir şok daha! MHK’dan sonra UEFA da bileti kesti | Katar’a gidecek mi?

Süper Lig kadrosundan çıkarılan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a bir darbe de UEFA'dan geldi. Türkiye'de yaşanan olaylardan sonra Çakır'ın gelecek hafta UEFA Avrupa Ligi'nde yöneteceği West Ham United - Sevilla maçı geri alındı.

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Cüneyt Çakır’a bir şok daha! MHK’dan sonra UEFA da bileti kesti | Katar’a gidecek mi?

Söz konusu müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu yapacaktı.

Cüneyt Çakır’a bir şok daha! MHK’dan sonra UEFA da bileti kesti | Katar’a gidecek mi?

KATAR'A GİTME ŞANSI KALMADI

Bu arada 2022 Dünya Kupası'nda maç yönetmeye aday hakemlerin 14 gün sonra yapılacak atletik testlerine katılması planlanan deneyimli hakem Çakır'ın, olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde koşularda olmayacağı vurgulandı. Dolayısı ile Katar'a gitme şansı da ortadan kalkmış oldu.

Cüneyt Çakır’a bir şok daha! MHK’dan sonra UEFA da bileti kesti | Katar’a gidecek mi?

MHK'DAN İKNA OPERASYONU
Merkez Hakem Kurulu'nun hafta başında yaptığı "klasman operasyonuna" tepki gösterip bu haftaki maçlarını iade ettiği bildirilen Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'in, pazar günü oynanacak müsabakalarda VAR hakemi olarak görevlendirileceği öğrenildi.

Cüneyt Çakır’a bir şok daha! MHK’dan sonra UEFA da bileti kesti | Katar’a gidecek mi?


İSTİFA BEKLENTİSİ
Tarihe "8 mart hakem ve gözlemci operasyonu" olarak geçen kararların ardından gözler Merkez Hakem Kurulu içinde bazı üyelerin göstereceği tepkiye çevrildi. Milliyet'in haberine göre, özellikle Yunus Yıldırım, Hakan Sivriselvi ve Kabilabitoğlu'nun istifa edeceği yönündeki iddialar konuşulsa da, üç yöneticinin görevlerine devam edeceği kaydedildi.

Cüneyt Çakır’a bir şok daha! MHK’dan sonra UEFA da bileti kesti | Katar’a gidecek mi?

COLLINA ÇAKIR'I ARADI

Merkez Hakem Kurulu'nun Türk futbolunda deprem etkisi yaratan "hakem operasyonu", FİFA ve UEFA'da da büyük yankı uyandırdı. FİFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, kadro dışı bırakılan Cüneyt Çakır'ı telefonla arayarak, "Neler oluyor orada?" diye şaşkınlığını dile getirdi.

Cüneyt Çakır’a bir şok daha! MHK’dan sonra UEFA da bileti kesti | Katar’a gidecek mi?

Deneyimli hakem, Collina'ya kendisi ile birlikte bazı üst düzey hakemler hakkında alınan kararın gerekçesini kendisinin de bilmediğini ve yapılacak açıklamayı beklediklerini aktardı.

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