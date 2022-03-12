Cüneyt Çakır'a bir şok daha! MHK'dan sonra UEFA da bileti kesti | Katar'a gidecek mi?
Merkez Hakem Kurulu tarafından Spor Toto Süper Lig kadrosundan çıkarılan Cüneyt Çakır'a bir kötü haber de UEFA'dan geldi. Çakır'ın gelecek hafta UEFA Avrupa Ligi'nde yöneteceği West Ham United - Sevilla maçı geri alındı.
Süper Lig kadrosundan çıkarılan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a bir darbe de UEFA'dan geldi. Türkiye'de yaşanan olaylardan sonra Çakır'ın gelecek hafta UEFA Avrupa Ligi'nde yöneteceği West Ham United - Sevilla maçı geri alındı.
KATAR'A GİTME ŞANSI KALMADI
Bu arada 2022 Dünya Kupası'nda maç yönetmeye aday hakemlerin 14 gün sonra yapılacak atletik testlerine katılması planlanan deneyimli hakem Çakır'ın, olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde koşularda olmayacağı vurgulandı. Dolayısı ile Katar'a gitme şansı da ortadan kalkmış oldu.
MHK'DAN İKNA OPERASYONU
Merkez Hakem Kurulu'nun hafta başında yaptığı "klasman operasyonuna" tepki gösterip bu haftaki maçlarını iade ettiği bildirilen Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'in, pazar günü oynanacak müsabakalarda VAR hakemi olarak görevlendirileceği öğrenildi.
İSTİFA BEKLENTİSİ
Tarihe "8 mart hakem ve gözlemci operasyonu" olarak geçen kararların ardından gözler Merkez Hakem Kurulu içinde bazı üyelerin göstereceği tepkiye çevrildi. Milliyet'in haberine göre, özellikle Yunus Yıldırım, Hakan Sivriselvi ve Kabilabitoğlu'nun istifa edeceği yönündeki iddialar konuşulsa da, üç yöneticinin görevlerine devam edeceği kaydedildi.
COLLINA ÇAKIR'I ARADI
Merkez Hakem Kurulu'nun Türk futbolunda deprem etkisi yaratan "hakem operasyonu", FİFA ve UEFA'da da büyük yankı uyandırdı. FİFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, kadro dışı bırakılan Cüneyt Çakır'ı telefonla arayarak, "Neler oluyor orada?" diye şaşkınlığını dile getirdi.