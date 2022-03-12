Cüneyt Çakır’a bir şok daha! MHK’dan sonra UEFA da bileti kesti | Katar’a gidecek mi?



İSTİFA BEKLENTİSİ

Tarihe "8 mart hakem ve gözlemci operasyonu" olarak geçen kararların ardından gözler Merkez Hakem Kurulu içinde bazı üyelerin göstereceği tepkiye çevrildi. Milliyet'in haberine göre, özellikle Yunus Yıldırım, Hakan Sivriselvi ve Kabilabitoğlu'nun istifa edeceği yönündeki iddialar konuşulsa da, üç yöneticinin görevlerine devam edeceği kaydedildi.