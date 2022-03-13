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    • Spor
    • 13.03.2022 19:44
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    • 13.03.2022 20:00
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    Altay Bayındır'dan bir ilk! Yaptığı asist sosyal medyayı salladı

    Altay Bayındır'dan bir ilk... Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Mücadelede ilk golü Fenerbahçe Rossi'nin ayağından buldu. Altay Bayındır golün asistini yaparak bu sezon Süper Lig'de bir ilke imza attı.

    takvim.com.tr
    Altay Bayındır’dan bir ilk!

    Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu.

    ALTAY BAYINDIR ASİST YAPTI
    Mücadelede ilk golü Fenerbahçe Rossi'nin ayağından buldu.

    Altay Bayındır golün asistini yaparak bu sezon Süper Lig'de bir ilke imza attı.

    SÜPER LİG'DE BU SEZON İLK
    Genç kaleci bu sezon Süper Lig'de de asist yapan ilk kaleci oldu.

    GOL NASIL OLDU?
    Maçın 26. dakikasında Fenerbahçe Diego Rossi ile 1-0 öne geçti.


    Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır

    Altay Bayındır'ın kaleden gönderdiği uzun topta, savunmanın arkasına sarkan Rossi aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.
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