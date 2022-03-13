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    • Spor
    • 14.03.2022 01:02
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    • 14.03.2022 01:02
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    Milli sporcumuz Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Olimpik Marsilya, Brest'e gol oldu yağdı

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, evinde karşılaştığı Brest'e adeta gol oldu yağdı. Maçta milli sporcumuz Cengiz Ünder de 1 gol kaydetti. Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Marsilya, puanını 50'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Brest ise 35 puanda kaldı.

    Olimpik Marsilya, Brest’e gol oldu yağdı

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya'nın Brest'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Cengiz Ünder bir gol kaydetti.

    Ligin 28. haftasının son karşılaşmasında Brest, Marsilya takımını konuk etti.

    Maça hızlı başlayan Marsilya, 3. dakikada Gerson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

    Marsilya, 63. dakikada Arkadiusz Milik'in ve 71. dakikada Amine Harit'ın meşin yuvarlağı filelere göndermesiyle farkı 3'e çıkardı.

    Brest'te Irvin Cardona 90+1. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bir dakika sonra karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.

    Cengiz Ünder, 82. dakikada oyuna dahil oldu.
        Bukalemun Bild!
        Haberler Spor Milli sporcumuz Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Olimpik Marsilya, Brest'e gol oldu yağdı
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