Operasyon sonrası hakemler Riva’da toplandı! MHK'de artçı deprem: Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

ERMAN TOROĞLU: BU ALEMİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Bu yapılan hakemlik aleminde yapılmış en büyük operasyon. Bu operasyonu MHK tek başına yapamaz. TFF de tek başına yapamaz. Bu olayı Kulüpler Birliği kendi isteğiyle, MHK ve TFF ile beraber yapmıştır. Bu bir ihtilaldir. Yapılması gerekliydi. Hakemler meydanı çok boş bulmuşlardı. Hakemleri yönlendiren dernekteki insanlar, bu alemin biraz temizlenmesi lazım. Bu operasyonun arka tarafını çok merak ediyorum. Acaba bu operasyonun arkasında devletin bazı dinlemeleri var mı, bahisle ilgili mi, hiç bilmiyorum.. Merak ediyorum sadece. Bu hiç kolay yapılmış bir operasyon değil. Bu çok net bir ihtilaldir ve çok radikal bir karardır ve arkası da gelecektir.