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    Operasyon sonrası hakemler Riva’da toplandı! MHK'de artçı deprem: Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

    MHK, 13 hakemin düdüğünü astı. Dün Riva'da yapılan toplantıda Mete Kalkavan hakemliği bıraktığını açıkladı. Kulüpler Birliği ise bugün "acil" koduyla toplantıya çağrıldı.

    MHK’de artçı deprem

    Merkez Hakem Kurulu'nun, dün yaptığı açıklamanın futbol dünyasındaki yankıları sürüyor. MHK, Süper Lig ve 1. Lig'de sezonun geri kalanında görev alacak hakemlerde düzenlemeye gitmişti. Yeni listede Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek ve Ali Palabıyık gibi hakemler yer almadı. Dün ise şok bir gelişme yaşandı.

    KALKAVAN'DAN SÜRPRİZ HAMLE!
    Süper Lig'de düdük çalacak hakemler dün Riva'da toplantı yaptı. MHK geri kalan maçlarda adil bir yönetim için hakemleri uyardı. Cüneyt Çakır'a yakınlığı ile bilinen Mete Kalkavan hakemliği bıraktı. Kalkavan'ın eşi twitterdan "İnsan olmak kuruş ile değil duruş ile ölçülür" yazdı.

    Cüneyt Çakır, artık Süper Lig'de maç yönetemeyecek. Çakır'ın önümüzdeki sezon Suudi Arabistan Ligi'nde maç yöneteceği iddia ediliyor.

        KULÜPLER BİRLİĞİ BUGÜN TOPLANIYOR
        Kalkavan'ın istifası sonrasında Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran'ın da hakemliği bırakacağı öğrenildi. Başakşehir, gelişmeleri şaşkınlıkla izlediklerini açıkladı. Kulüpler Birliği ise bugün bir araya gelerek son gelişmeleri masaya yatıracak. Toplantıda yayın ihalesinin de görüşeleceği bildirildi.

        TÜM GÖZLER MHK'DA!
        MHK'nın Süper Lig ve A Klasman hakemleriyle ilgili aldığı karar gündeme düşmüştü. Kamuoyunda birçok tartışma ortaya çıkarken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, soruları yanıtlamak için basının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kamuoyunu konuyla ilgili olarak bilgilendirmek isteyen Gündoğdu, önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyecek.

        SORUNLARIN KABULÜDÜR!
        Galatasaray MHK'nın kararı ile ilgili, "Alınan karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür" açıklaması yaptı.

            ERMAN TOROĞLU: BU ALEMİN EN BÜYÜK OPERASYONU
            Bu yapılan hakemlik aleminde yapılmış en büyük operasyon. Bu operasyonu MHK tek başına yapamaz. TFF de tek başına yapamaz. Bu olayı Kulüpler Birliği kendi isteğiyle, MHK ve TFF ile beraber yapmıştır. Bu bir ihtilaldir. Yapılması gerekliydi. Hakemler meydanı çok boş bulmuşlardı. Hakemleri yönlendiren dernekteki insanlar, bu alemin biraz temizlenmesi lazım. Bu operasyonun arka tarafını çok merak ediyorum. Acaba bu operasyonun arkasında devletin bazı dinlemeleri var mı, bahisle ilgili mi, hiç bilmiyorum.. Merak ediyorum sadece. Bu hiç kolay yapılmış bir operasyon değil. Bu çok net bir ihtilaldir ve çok radikal bir karardır ve arkası da gelecektir.

            SÜPER LİG HAKEMLERİ

            VAR HAKEMLERİ
                İkramiyeye 4’lü formül
                Haberler Spor Operasyon sonrası hakemler Riva’da toplandı! MHK'de artçı deprem: Mete Kalkavan hakemliği bıraktı
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