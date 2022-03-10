Operasyon sonrası hakemler Riva’da toplandı! MHK'de artçı deprem: Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Merkez Hakem Kurulu'nun, dün yaptığı açıklamanın futbol dünyasındaki yankıları sürüyor. MHK, Süper Lig ve 1. Lig'de sezonun geri kalanında görev alacak hakemlerde düzenlemeye gitmişti. Yeni listede Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek ve Ali Palabıyık gibi hakemler yer almadı. Dün ise şok bir gelişme yaşandı.
KALKAVAN'DAN SÜRPRİZ HAMLE!
Süper Lig'de düdük çalacak hakemler dün Riva'da toplantı yaptı. MHK geri kalan maçlarda adil bir yönetim için hakemleri uyardı. Cüneyt Çakır'a yakınlığı ile bilinen Mete Kalkavan hakemliği bıraktı. Kalkavan'ın eşi twitterdan "İnsan olmak kuruş ile değil duruş ile ölçülür" yazdı.
Cüneyt Çakır, artık Süper Lig'de maç yönetemeyecek. Çakır'ın önümüzdeki sezon Suudi Arabistan Ligi'nde maç yöneteceği iddia ediliyor.