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    • Spor
    • 12.01.2022 14:43
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    • 12.01.2022 15:14
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    Pereira’dan önce Pereira’dan sonra!

    Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal’ın çalıştıracağını açıkladı. Pereira ilk döneminde ligi Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada bitirirken 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran Kartal, 34 haftada 74 puan toplayarak Galatasaray’ın ardından ikinciliği yakalamıştı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Pereira’dan önce Pereira’dan sonra!

    Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal'ın çalıştıracağını açıkladı.

    İsmail Kartal, 2. kez Fenerbahçe'nin başında görev alacak… 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Kartal, 34 haftada 74 puan toplayarak Galatasaray'ın ardından ikinciliği elde etti.

    Kartal, Fenerbahçe ile 2.17 puan ortalaması tutturdu. Ligi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlamasına rağmen bir sezon sonra görevine devam edemedi. Ondan görevi devralan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira oldu.
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