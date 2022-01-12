'Üç büyük' tesadüf! Süper Lig'in devleri ikinci adamlara emanet

Süper Lig'de bu sezon sportif açıdan oldukça sıkıntılı günler yaşayan İstanbul'un üç büyük kulübü, teknik direktör konusunda aynı kaderi paylaştı. Alınan başarısız sonuçların ardından ilk olarak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrılırken, ardından Fenerbahçe Vitor Pereira'nın görevine son verdi. Son olarak ise Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi.

Üç büyük kulübün yeni teknik direktörleri ile ilgili kaderleri de birbirine bir hayli benzedi. İlk olarak Beşiktaş, kulüpte altyapı hocası olarak çalışan Önder Karaveli'yi takımın başına getirdi. Ardından Galatasaray uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan ve kariyerinin büyük kısmını 2. adam olarak geçiren Domenec Torrent ile anlaştı.

Son olarak Fenerbahçe de 2010-2014 yıllları arasında Sarı-Lacivertli kulüpte yardımcı hoca olarak görev yapan 2014-2015'te ise A Takım teknik direktörlüğü yapan İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi. Yarım sezonluğuna anlaşılan Kartal'ın sezon sonu Fenerbahçe'de yeniden ikinci adam olarak göreve devam edeceği de iddia edildi.

Böylelikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı anda ikinci adam olarak gözüken teknik adamlara teslim edildi. Bu durum üç büyük kulüp ile ilgili büyük bir tesadüfü de beraberinde getirdi.