Fenerbahçe'de futbolculara ceza yolda! Ali Koç para cezası uygulayacak

Fenerbahçe'de kötü gidişatın faturasını teknik direktörlere kesen Ali Koç bu kez futbolculara ceza uygulamayı gündeme aldı.
Fenerbahçe'de Kadıköy'de Adana Demirspor'a karşı alınan yenilgi ve oynanan kötü futbol başkan Ali Koç'u bir hayli kızdırdı.
FUTBOLCULARA SERT UYARI
Takımın sahadaki mücadelesinden memnun kalmayan başkan Koç, bunun üzerine bugün soluğu Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde aldı ve futbolculara sert uyarılarda bulundu.
PARA CEZASI KESİLEBİLİR
Tüm takımdan daha özverili olmasını isteyen başkan Koç'un, futbolculara para cezası verilmesini de gündemine aldığı ve yönetim kurulu ile bu konuyu görüştükten sonra son kararın verileceği öğrenildi.
Futbolcuların sahada birlik ve beraberlik içinde hareket etmemesinden de şikayet eden başkan Ali Koç'un kaptanlardan takım ruhunun gelişmesi konusunda daha aktif olmalarını talep etti.