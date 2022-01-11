Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy Ali Koç’la darmadağın oldu!



Ali Koç 1959 sonrası görev yapan başkanlar dikkate alındığında, iç sahada en başarısız isim olarak öne çıkmayı başardı.



Fenerbahçe 3.5 yıllık Ali Koç döneminde Kadıköy'de 64 maça çıkarken tam 15 yenilgi yaşadı. Sarı-Lacivertliler'in kazandığı maç sayısı da 35'te kaldı.

Böylece Fener'in Ali Koç'la Kadıköy'de puan ortalaması sadece 1,88, galibiyet yüzdesi ise 54,7 oldu. Koç bu rakamlarla 1959 sonrası görev yapan başkanlar arasında son sırada yer aldı.