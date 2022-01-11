Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy Ali Koç’la darmadağın oldu!

3.5 yıllık Ali Koç döneminde çok büyük hayal kırıklıkları yaşayan Fenerbahçe, Kadıköy'deki ezici üstünlüğünü de kaybetti. Geçmiş yıllarda 'kale' olarak adlandırılan, "Burası Kadıköy, buradan çıkış yok" sloganlarına konu olan Fenerbahçe'nin evi, artık rakipler için çok kolay maç kazanılan bir yer haline geldi.
Ali Koç 1959 sonrası görev yapan başkanlar dikkate alındığında, iç sahada en başarısız isim olarak öne çıkmayı başardı.
Fenerbahçe 3.5 yıllık Ali Koç döneminde Kadıköy'de 64 maça çıkarken tam 15 yenilgi yaşadı. Sarı-Lacivertliler'in kazandığı maç sayısı da 35'te kaldı.
Böylece Fener'in Ali Koç'la Kadıköy'de puan ortalaması sadece 1,88, galibiyet yüzdesi ise 54,7 oldu. Koç bu rakamlarla 1959 sonrası görev yapan başkanlar arasında son sırada yer aldı.
MÜTHİŞ SERİLER ALİ KOÇ DÖNEMİNDE BİR BİR SONA ERDİ
Sarı-Lacivertliler Koç öncesi Aziz Yıldırım döneminde iç sahada 350 maça çıkarken tam 264 galibiyet almış ve sadece 27 yenilgi yaşamıştı. Yine Yıldırım döneminde ezeli rakipler Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'de yakalanan müthiş seriler Ali Koç döneminde bir bir sona erdi.
Fenerbahçe, Ali Koç'la Kadıköy'de her 4.5 maçta 1 mağlubiyet yaşarken, Aziz Yıldırım'la 13 maçta bir yenilgi yüzü görüyordu.