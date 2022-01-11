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    • Spor
    • 11.01.2022 13:53
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    • 11.01.2022 13:59
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    Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy Ali Koç’la darmadağın oldu!

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, Kadıköy'deki ezici üstünlüğünü de kaybetti. Fenerbahçe 3.5 yıllık Ali Koç döneminde Kadıköy’de 64 maça çıkarken tam 15 yenilgi yaşadı. Sarı-Lacivertliler’in kazandığı maç sayısı da 35’te kaldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’in kalesi düştü!

    3.5 yıllık Ali Koç döneminde çok büyük hayal kırıklıkları yaşayan Fenerbahçe, Kadıköy'deki ezici üstünlüğünü de kaybetti. Geçmiş yıllarda 'kale' olarak adlandırılan, "Burası Kadıköy, buradan çıkış yok" sloganlarına konu olan Fenerbahçe'nin evi, artık rakipler için çok kolay maç kazanılan bir yer haline geldi.


    Ali Koç 1959 sonrası görev yapan başkanlar dikkate alındığında, iç sahada en başarısız isim olarak öne çıkmayı başardı.

    Fenerbahçe 3.5 yıllık Ali Koç döneminde Kadıköy'de 64 maça çıkarken tam 15 yenilgi yaşadı. Sarı-Lacivertliler'in kazandığı maç sayısı da 35'te kaldı.
    Böylece Fener'in Ali Koç'la Kadıköy'de puan ortalaması sadece 1,88, galibiyet yüzdesi ise 54,7 oldu. Koç bu rakamlarla 1959 sonrası görev yapan başkanlar arasında son sırada yer aldı.



    MÜTHİŞ SERİLER ALİ KOÇ DÖNEMİNDE BİR BİR SONA ERDİ
    Sarı-Lacivertliler Koç öncesi Aziz Yıldırım döneminde iç sahada 350 maça çıkarken tam 264 galibiyet almış ve sadece 27 yenilgi yaşamıştı. Yine Yıldırım döneminde ezeli rakipler Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'de yakalanan müthiş seriler Ali Koç döneminde bir bir sona erdi.

    Fenerbahçe, Ali Koç'la Kadıköy'de her 4.5 maçta 1 mağlubiyet yaşarken, Aziz Yıldırım'la 13 maçta bir yenilgi yüzü görüyordu.



        Yine Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin iç sahadaki puan ortalaması 2,43, galibiyet yüzdesi ise 75,4 olmuştu. Ancak Ali Koç'la beraber tüm bu istatistikler adeta dibe vurdu.

        Aziz Yıldırım gibi Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer alan Ali Şen döneminde evinde 97 maça çıkan Kanarya sadece 9 mağlubiyet görmüştü. Ali Şen'le iç sahada 2,37 puan ortalaması ve 73,2 galibiyet yüzdesi yakalanmıştı.



        1959 sonrası Fenerbahçe başkanlarına bakıldığında iç sahada en başarılı ismin Agah Erozan olması dikkat çekiyor. Erozan döneminde 1959-60 arasında 24 iç saha maçına çıkan Sarı-Lacivertliler 20 galibiyet ve sadece 1 yenilgi almıştı. Galibiyet yüzdesi 83,3, puan ortalaması ise 2,63 olmuştu.

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