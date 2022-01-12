Teknik direktör bilmecesini çözmek isteyen Ali Koç, Avrupa seferine çıktı! TAKVİM rotasını ortaya çıkardı

Pereira ile yolları ayırmasının üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen yeni hocasını bulamayan Fenerbahçe'de tüm gözler Başkan Ali Koç'a çevrilmiş durumda. Başkan Koç önceki gün yaptığı açıklamada yeni teknik direktörü belirlemek için Avrupa seferine çıkacağını duyurmuştu.
ARTIK DETAYA İNİLECEK
çıkan Ali Koç'un ilk durağının Münih olacağı öğrenildi. Koç'un listenin ilk sırasında yer alan Joachim Löw ve menajeriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Daha önce zoom üzerinden 4-5 kez Alman hoca ile fikir alışverişi yapan Koç ilk kez Löw ile yüz yüze görüşecek. Yapılacak kritik zirvede artık daha fazla detaya inileceği, sözleşme şartları ve transfer bütçesi gibi konuların masaya yatırılacağı öğrenildi. Ayrıca Löw'ün İstanbul'a getirmek istediği 8 kişilik ekip ve bu ekibin maliyeti de zirvenin önemli konularından birisi olacak. Alman teknik adamın şu anda sezon ortası takım çalıştırma fikrine sıcak bakmadığı, Başkan Ali Koç'u en çok zorlayacak konunun da bu olduğu belirtiliyor. Eğer Başkan Koç, Joachim Löw ile yapacağı zirveden kesin bir anlaşma çıkaramazsa listedeki bir diğer isim olan Niko Kovac'la temasa geçileceği öğrenildi.
DİREKT ANTALYA'YA
Ali Koç'un Hırvat teknik adamla Berlin'de bir araya geleceği belirtiliyor. Kovac geçtiğimiz ay içinde Monaco ile yollarını ayırmıştı. Gelen bilgilere göre Koç bu görüşme sonrası rotayı 3. durağa çevirecek ve Löw'den sonra listenin ikinci sırasında yer alan Jorge Jesus ve menajeriyle Lizbon'da bir araya gelecek. Ali Koç'un hafta sonuna kadar yurt dışında kalacağı ve 15 Ocak'ta Antalyaspor ile oynanacak maç için direkt olarak Antalya'ya geçeceği öğrenildi.