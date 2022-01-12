Teknik direktör bilmecesini çözmek isteyen Ali Koç, Avrupa seferine çıktı! TAKVİM rotasını ortaya çıkardı





ARTIK DETAYA İNİLECEK

çıkan Ali Koç'un ilk durağının Münih olacağı öğrenildi. Koç'un listenin ilk sırasında yer alan Joachim Löw ve menajeriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Daha önce zoom üzerinden 4-5 kez Alman hoca ile fikir alışverişi yapan Koç ilk kez Löw ile yüz yüze görüşecek. Yapılacak kritik zirvede artık daha fazla detaya inileceği, sözleşme şartları ve transfer bütçesi gibi konuların masaya yatırılacağı öğrenildi. Ayrıca Löw'ün İstanbul'a getirmek istediği 8 kişilik ekip ve bu ekibin maliyeti de zirvenin önemli konularından birisi olacak. Alman teknik adamın şu anda sezon ortası takım çalıştırma fikrine sıcak bakmadığı, Başkan Ali Koç'u en çok zorlayacak konunun da bu olduğu belirtiliyor. Eğer Başkan Koç, Joachim Löw ile yapacağı zirveden kesin bir anlaşma çıkaramazsa listedeki bir diğer isim olan Niko Kovac'la temasa geçileceği öğrenildi.