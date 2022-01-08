İsmail Kartal fikri Sarı-Lacivertlileri çileden çıkardı! Fenerbahçe taraftarı sanal aleme kilit vurdu!

Hoca arayışlarının sürdüğü Fenerbahçe'de Joachim Löw için ikna süreci devam ederken, Alman teknik adamın sezon içinde takım almak istememesi ve sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın takımın başına getirilmesinin gündeme gelmesi Fenerbahçe taraftarları arasında mizah konusu oldu.
TARAFTARIN SABRI KALMADI
Teknik direktörsüz geçen günlerin ardından sarı lacivertli taraftarlar bu duruma sosyal medyadan tepki gösterirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet eden 50 bini aşkın tweet atılmıştı.
'Bırak- GitAliKoç' hashtag'i kullanılarak yapılan paylaşımların ardından istifa çağrısı uzun süre Twitter'da trend topic listesinin ilk sırasında yer almıştı.