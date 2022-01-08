İsmail Kartal fikri Sarı-Lacivertlileri çileden çıkardı! Fenerbahçe taraftarı sanal aleme kilit vurdu!

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Son olarak da İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar geçici çözüm olarak teknik direktör yapılması fikrine isyan eden taraftarlar İsmail Kartal'ın fotoğrafını karikatürize ederek "Löw görünümlü Kartal" esprisiyle twitter'ı salladılar.