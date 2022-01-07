Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe tespiti: Tüm bunların sebebi Ali Koç

Durmadan 'Sen yapamadın git o gelsin' 8 tane değiştirdi. Hiç mi düşünmüyor; 'Hep mi bu adamlar hatalı? Başka yanlış yok mu? Bütün bu adamları ben bulup getirdiğime göre acaba bende bir hata olabilir mi?' Resmen Teknik direktörü yok takımın."

ALİ KOÇ TEPKİLERİ ÖNLEMEK İÇİN BİLET DAĞITTI

Öte yandan Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında 25 Aralık'ta Yeni Malatyaspor ile Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta tepkileri frenlemek için bir önceki Beşiktaş maçında kendisi aleyhinde tezahürat yapan isimlerin passoliglerini bloke ettirmişti.