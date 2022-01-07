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    • Spor
    • 07.01.2022 19:15
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    • 07.01.2022 19:33
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    Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe tespiti: Tüm bunların sebebi Ali Koç

    Fenerbahçe'de yaşanan kötü gidişatın faturasını Teknik Direktör Vitor Pereira'ya keserek takımdan gönderen Ali Koç eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor. Ali Koç'u son eleştiren isim A Spor yorumcusu Yazar Hıncal Uluç oldu. "Fenerbahçe’de teknik direktör olsa ne fark eder? Kaç teknik direktör geldi Ali Koç döneminde 9. gelse ne olacak 10. gelse ne olacak?" ifadelerini kullanan Hıncal Uluç, "Ali Koç değişmedikten sonra Fenerbahçe’de bir şey değişeceğine inanmıyorum. Çünkü tüm bunların sebebi Ali Koç." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    ASpor
    Tüm bunların sebebi Ali Koç

    Fenerbahçe'de yaşanan kötü gidişatın faturası Ali Koç tarafından Teknik Direktör Vitor Pereira'ya kesildi.

    20 Aralık'ta Vitor Pereira'yı takımdan gönderen Ali Koç Fenerbahçe'nin başına yeni bir teknik direktör bulamadı.

    Lig'in ikinci başlamasına rağmen takımı hocasız bırakan Koç'a tepkiler her geçen gün yükseliyor. Son olarak düm istifa kampanyası başlatan Fenerbahçe taraftarı 'Bırak Git Ali Koç' etiketini dünya gündemine soktu.

    HINCAL ULUÇ'TAN ALİ KOÇ'A TEPKİ
    Ali Koç'u son eleştiren isim A Spor yorumcusu Yazar Hıncal Uluç oldu.

    Uluç, "Ali Koç değişmedikten sonra Fenerbahçe'de bir şey değişeceğine inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

    İşte Uluç'un o sözleri:

    "Fenerbahçe'de teknik direktör olsa ne fark eder? Kaç teknik direktör geldi Ali Koç döneminde 9. gelse ne olacak 10. gelse ne olacak?

        Ali Koç değişmedikten sonra Fenerbahçe'de bir şey değişeceğine inanmıyorum. Çünkü tüm bunların sebebi Ali Koç.

        Durmadan 'Sen yapamadın git o gelsin' 8 tane değiştirdi. Hiç mi düşünmüyor; 'Hep mi bu adamlar hatalı? Başka yanlış yok mu? Bütün bu adamları ben bulup getirdiğime göre acaba bende bir hata olabilir mi?' Resmen Teknik direktörü yok takımın."

        ALİ KOÇ TEPKİLERİ ÖNLEMEK İÇİN BİLET DAĞITTI
        Öte yandan Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında 25 Aralık'ta Yeni Malatyaspor ile Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta tepkileri frenlemek için bir önceki Beşiktaş maçında kendisi aleyhinde tezahürat yapan isimlerin passoliglerini bloke ettirmişti.

        Koç'un bununla da yetinmediği ve Yeni Malatya maçında tepkileri önlemek için tüm kulüp çalışanlarına ve çalışanların ikişer yakınına verilmek üzere bedava bilet dağıttığı ortaya çıktı.

        Kendisine yönelik 'istifa' tezahüratı yapan taraftarların passolig kartlarını bloke ettiren ve daha önce tribünlerde taraftarla bire bir tartışmalar yaşayan Koç'un son olarak ortaya çıkan bedava bilet hamlesi büyük bir şaşkınlığa neden oldu.
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