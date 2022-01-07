Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe tespiti: Tüm bunların sebebi Ali Koç

Fenerbahçe'de yaşanan kötü gidişatın faturası Ali Koç tarafından Teknik Direktör Vitor Pereira'ya kesildi.
20 Aralık'ta Vitor Pereira'yı takımdan gönderen Ali Koç Fenerbahçe'nin başına yeni bir teknik direktör bulamadı.
Lig'in ikinci başlamasına rağmen takımı hocasız bırakan Koç'a tepkiler her geçen gün yükseliyor. Son olarak düm istifa kampanyası başlatan Fenerbahçe taraftarı 'Bırak Git Ali Koç' etiketini dünya gündemine soktu.
HINCAL ULUÇ'TAN ALİ KOÇ'A TEPKİ
Ali Koç'u son eleştiren isim A Spor yorumcusu Yazar Hıncal Uluç oldu.
Uluç, "Ali Koç değişmedikten sonra Fenerbahçe'de bir şey değişeceğine inanmıyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Uluç'un o sözleri:
"Fenerbahçe'de teknik direktör olsa ne fark eder? Kaç teknik direktör geldi Ali Koç döneminde 9. gelse ne olacak 10. gelse ne olacak?