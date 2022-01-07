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    • Spor
    • 07.01.2022 17:10
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    • 07.01.2022 17:12
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    Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım’a büyük vefasızlık

    Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım’ın kısa süre önce Covid-19’a yakalandığı ortaya çıktı. Yıldırım’ın bir süre kontrol amaçlı hastaneye yattığı, ardından da testinin negatife dönmesi sonrası evine döndüğü açıklandı. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş için mesaj yayınlayan Fenerbahçe’nin tüm resmi yayın organlarının Aziz Yıldırım konusunda sessiz kalması büyük tepkilere neden oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Aziz Yıldırım’a büyük vefasızlık

    Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta yakalandığı korona virüsü yendi. Hastanede bir süre tercihe bağlı kalan Yıldırım'ın dün yapılan korona virüs testinin negatif çıkmasının ardından hastaneden ayrıldı. Yapılan bilgilendirmede, Aziz Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu ve korona virüsü hafif atlattığı belirtildi.



    ALİ KOÇ YÖNETİMİNDEN BÜYÜK VEFASIZLIK
    Sosyal medyada her kesimden Aziz Yıldırım'a 'geçmiş olsun' mesajları gelirken, Fenerbahçe'nin tüm resmi yayın organlarının sessiz kalması büyük tepkilere neden oldu.



    Sarı-Lacivertli yönetimin tam 20 yıl kulüp başkanlığı yapmış ve ismini efsaneler arasına yazdırmış Aziz Yıldırım'a karşı bu tavrı ağır eleştirileri beraberinde getirdi.



    Fenerbahçe'nin daha önce Twitter üzerinden Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere birçok isim için 'geçmiş olsun' mesajı yayınlamış olması tepkileri daha da artırdı.
        Sözünü tutana kadar peşini bırakmayacağız
        Haberler Spor Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım’a büyük vefasızlık
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