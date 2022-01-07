Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım’a büyük vefasızlık

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta yakalandığı korona virüsü yendi. Hastanede bir süre tercihe bağlı kalan Yıldırım'ın dün yapılan korona virüs testinin negatif çıkmasının ardından hastaneden ayrıldı. Yapılan bilgilendirmede, Aziz Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu ve korona virüsü hafif atlattığı belirtildi.
ALİ KOÇ YÖNETİMİNDEN BÜYÜK VEFASIZLIK
Sosyal medyada her kesimden Aziz Yıldırım'a 'geçmiş olsun' mesajları gelirken, Fenerbahçe'nin tüm resmi yayın organlarının sessiz kalması büyük tepkilere neden oldu.
Sarı-Lacivertli yönetimin tam 20 yıl kulüp başkanlığı yapmış ve ismini efsaneler arasına yazdırmış Aziz Yıldırım'a karşı bu tavrı ağır eleştirileri beraberinde getirdi.
Fenerbahçe'nin daha önce Twitter üzerinden Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere birçok isim için 'geçmiş olsun' mesajı yayınlamış olması tepkileri daha da artırdı.