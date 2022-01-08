Gaziantep evinde kazandı! Gaziantep FK 3-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
6. dakikada ev sahibi takım golü buldu. Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Figueiredo'nun ara pasıyla ceza yayının yakınında topla buluşan Furkan Soyalp, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı kalecinin sağına doğru aşırtarak filelere gönderdi: 1-0.
18. dakikada Gaziantep FK farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattaki Maxim, meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafındaki Muhammet Demir'e ulaştırdı. Muhammet Demir'in şutunda top, kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluştu: 2-0.
38. dakikada Gaziantep FK'dan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Tosça, kafayı vurdu. Top, kaleci Viviano'nun dokunuşunun ardına dışarı gitti.