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    • Spor
    • 08.01.2022 13:31
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    • 08.01.2022 15:41
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    Gaziantep evinde kazandı! Gaziantep FK 3-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda karşlıklı atılan goller sonrası mücadele 3-1 Gaziantep'in üstünlüğü ile sona erdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gaziantep evinde kazandı!

    Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    6. dakikada ev sahibi takım golü buldu. Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Figueiredo'nun ara pasıyla ceza yayının yakınında topla buluşan Furkan Soyalp, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı kalecinin sağına doğru aşırtarak filelere gönderdi: 1-0.

    18. dakikada Gaziantep FK farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattaki Maxim, meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafındaki Muhammet Demir'e ulaştırdı. Muhammet Demir'in şutunda top, kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluştu: 2-0.

    38. dakikada Gaziantep FK'dan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Tosça, kafayı vurdu. Top, kaleci Viviano'nun dokunuşunun ardına dışarı gitti.

        45+3. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanttan gelen Caner Erkin'in ceza sahasına açtığı ortada Borini'nin vurduğu top, kale direği yanından auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        İKİNCİ YARI
        50'nci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Salibur'un içeriye gönderdiği topa vuran Emre Mor'un şutu ağlara gitti: 2-1.

        65'inci dakikada Fatih Karagümrük takımı ceza sahası çizgisi üzerinden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Biglia'nın vuruşunu kaleci Günay son anda çıkardı.

        72'nci dakikada sol ceza sahası çizgisi üzerinde Adnan Uğur'dan topu kapan Furkan pasını Figueiredo'ya verdi. Ceza sahası dışından uzak köşeye vuran Figueiredo'nun şutu ağlara gitti: 3-1.

            90+7'nci dakikada Messaoudi ceza sahası üzerinde Salih Dursun'dan kaptığı topu içeriye gönderdi. Müsait pozisyondaki Borven'in vuşunda top az farkla auta çıktı.

            Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 3-1 konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.


            KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
            GAZİANTEP FK:             Günay, Tosça, Ertuğrul, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Mendyl, Maxim, Figueiredo, Merkel, Muhammet Demir
            KARAGÜMRÜK: Viviano, Caner, Zukanovic, Luckassen, Burak, Adnan, Biglia, Erhun, Tunay, Salibur, Borini

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