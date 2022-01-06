Fenerbahçe taraftarından Ali Koç için istifa kampanyası! Taraftar attığı tweetler ile dünya gündeminde

Süper Lig'de ikinci yarıdaki ilk maçında 10 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de son dönemdeki başarısızlığa ek olarak uzun süredir bir teknik adamla anlaşılamaması taraftarların sabrını taşırdı.