Fenerbahçe taraftarından Ali Koç için istifa kampanyası! Taraftar attığı tweetler ile dünya gündeminde
Fenerbahçeli taraftarlar başkan Ali Koç'un görevi bırakması için sosyal medyada organize oldu. #BırakGitAliKoç etiketiyle binlerce mesaj atıldı. Taraftar attığı tweetler ile kısa sürede dünya gündemine girdi.
Fenerbahçeli taraftarlar başkan Ali Koç'un görevi bırakması için sosyal medyada organize oldu. #BırakGitAliKoç etiketiyle binlerce mesaj atıldı. Koç, aleyhine atılan tweetler dünyada gündem oldu.
Süper Lig'de ikinci yarıdaki ilk maçında 10 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de son dönemdeki başarısızlığa ek olarak uzun süredir bir teknik adamla anlaşılamaması taraftarların sabrını taşırdı.
Fenerbahçeli taraftarlar son dönemde iç saha maçlarında yüksek sesle istifaya çağırdığı başkan Ali Koç aleyhinde dün sosyal medya üzerinden organize oldu. #BırakGitAliKoç etiketiyle Twitter üzerinden binlerce mesaj atan Fenerbahçeli taraftarlar, bu etiketin Türkiye gündemine girmesini sağladı.
Ali Koç aleyhine açılan #BırakGitAliKoç etiketi kısa süre içinde dünyada en çok konuşulan konu oldu. Fenerbahçeli taraftarların isyanı büyük bir yankı uyandırdı.