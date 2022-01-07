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    • 07.01.2022 12:44
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    Ali Koç bunu da yapmış! Fenerbahçe camiasında tepkileri önlemek için taraftara bedava bilet dağıtıldı

    Fenerbahçe taraftarının her fırsatta hem stadyumda hem de sosyal medya üzerinden istifaya çağırdığı başkan Ali Koç’un kendisine gelebilecek tepkileri önlemek adına çok şaşırtıcı hamleler yaptığı ortaya çıktı. Haberin detayları...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Ali Koç bunu da yapmış!

    Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe taraftarının son olarak 'Bırak git Ali Koç' tweetleriyle dünya gündeminde en çok konuşulan isim olan Sarı-Lacivertliler'in başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik tepkileri bastırmak için denediği yollar 'pes' dedirtiyor.

    Taraftarın her fırsatta istifaya davet ettiği Koç, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında 25 Aralık'ta Yeni Malatyaspor ile Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta tepkileri frenlemek için bir önceki Beşiktaş maçında kendisi aleyhinde tezahürat yapan isimlerin passoliglerini bloke ettirmişti.

    Koç'un bununla da yetinmediği ve Yeni Malatya maçında tepkileri önlemek için tüm kulüp çalışanlarına ve çalışanların ikişer yakınına verilmek üzere bedava bilet dağıttığı ortaya çıktı.

    Kendisine yönelik 'istifa' tezahüratı yapan taraftarların passolig kartlarını bloke ettiren ve daha önce tribünlerde taraftarla bire bir tartışmalar yaşayan Koç'un son olarak ortaya çıkan bedava bilet hamlesi büyük bir şaşkınlık yarattı.

    Söz konusu Yeni Malatya maçında stada girişte birçok taraftar sorun yaşamış, maç bitiminde ise Sarı-Lacivertli taraftar "Ali Koç başkan Fenerbahçe perişan" şeklinde slogan atmıştı.

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