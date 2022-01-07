Ali Koç bunu da yapmış! Fenerbahçe camiasında tepkileri önlemek için taraftara bedava bilet dağıtıldı

Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe taraftarının son olarak 'Bırak git Ali Koç' tweetleriyle dünya gündeminde en çok konuşulan isim olan Sarı-Lacivertliler'in başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik tepkileri bastırmak için denediği yollar 'pes' dedirtiyor.

Taraftarın her fırsatta istifaya davet ettiği Koç, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında 25 Aralık'ta Yeni Malatyaspor ile Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta tepkileri frenlemek için bir önceki Beşiktaş maçında kendisi aleyhinde tezahürat yapan isimlerin passoliglerini bloke ettirmişti.

Koç'un bununla da yetinmediği ve Yeni Malatya maçında tepkileri önlemek için tüm kulüp çalışanlarına ve çalışanların ikişer yakınına verilmek üzere bedava bilet dağıttığı ortaya çıktı.