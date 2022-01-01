Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.01.2022 13:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.01.2022 13:57
    ABONE OL

    Kulüplere kötü haber! Transfer yapsalar bile ilk hafta oynatamayacaklar

    Süper Lig ekiplerine kötü haber. Türkiye'de transfer tescil döneminin 12 Ocak'ta başlayacak olması sebebiyle ise kulüpler bu tarihten önce takviye yapmaları halinde bile transferlerine bu tarihten önce lisans çıkaramayacağı için ligin ilk hafta maçlarında oynatamayacaklar.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Kulüplere transferde kötü haber!

    Süper Lig'de sezonun ilk yarısının sona ermesiyle gözler transfere çevrildi. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak olan ligimizde TFF tarafından ara transfer döneminin başlangıç tarihinin 12 Ocak olarak belirlenmesi ise kulüpler için önemli bir sorun haline geldi.

    Avrupa'nın birçok liginde ara transfer dönemi bugün resmen başlasa da Türkiye için aynı durum geçerli değil. İlk yarısı tamamlanan Süper Lig'de ikinci yarının ilk düdüğü 7 Ocak 2022'de çalacak olmasına rağmen Türkiye'de ara transfer döneminin başlangıç tarihinin 12 Ocak'ta başlayacağı uzun bir süre önce belirtilmişti.

    LİSANS ÇIKARSALAR DAHİ OYNATAMAYACAKLAR
    Türkiye'de transfer tescil döneminin 12 Ocak'ta başlayacak olması sebebiyle ise kulüpler bu tarihten önce takviye yapmaları halinde bile transferlerine bu tarihten önce lisans çıkaramayacağı için ligin ilk hafta maçlarında oynatamayacaklar.

        İlk devresi 27 Aralık 2021'de sona eren Süper Lig'de kulüpler de transfer döneminin 12 Ocak'ta başlayacak olması sebebiyle kulüpler de takviye yapma konusunda çok hızlı hareket etmiyor.

        Türkiye'de 12 Ocak'ta başlayacak olan ikinci transfer tescil dönemi ise 8 Şubat'ta son bulacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        G.Saray’da Yusuf Yazıcı için sıcak saatler
        Haberler Spor Kulüplere kötü haber! Transfer yapsalar bile ilk hafta oynatamayacaklar
            SON DAKİKA