Kulüplere kötü haber! Transfer yapsalar bile ilk hafta oynatamayacaklar

Süper Lig'de sezonun ilk yarısının sona ermesiyle gözler transfere çevrildi. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak olan ligimizde TFF tarafından ara transfer döneminin başlangıç tarihinin 12 Ocak olarak belirlenmesi ise kulüpler için önemli bir sorun haline geldi.