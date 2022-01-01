Kulüplere kötü haber! Transfer yapsalar bile ilk hafta oynatamayacaklar

Avrupa'nın birçok liginde ara transfer dönemi bugün resmen başlasa da Türkiye için aynı durum geçerli değil. İlk yarısı tamamlanan Süper Lig'de ikinci yarının ilk düdüğü 7 Ocak 2022'de çalacak olmasına rağmen Türkiye'de ara transfer döneminin başlangıç tarihinin 12 Ocak'ta başlayacağı uzun bir süre önce belirtilmişti.
LİSANS ÇIKARSALAR DAHİ OYNATAMAYACAKLAR
Türkiye'de transfer tescil döneminin 12 Ocak'ta başlayacak olması sebebiyle ise kulüpler bu tarihten önce takviye yapmaları halinde bile transferlerine bu tarihten önce lisans çıkaramayacağı için ligin ilk hafta maçlarında oynatamayacaklar.