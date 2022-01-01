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    Fenerbahçe'den genç oyuncu atağı! Abdu Conte için harekete geçtiler

    Fenerbahçe ara transfer döneminde genç yeteneklere yöneliyor.Scout ekibi önerdi, yönetim harekete geçti. Fenerbahçe 23 yaşındaki Portekizli sol bek Abdu Conte için şartları zorlayacak.

    Solun ilacı Abdu Conte
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    Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminden itibaren daha çok genç oyunculara yöneleceği bildirildi. Sol bek takviyesi yapmak isteyen Kanarya, bu doğrultuda, aradığı futbolcuyu da Portekiz'de buldu. Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Moreirense'de forma giyen Abdu Conte için temaslara başladığı iddia edildi. Sarı lacivertliler, Portekizli oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, scout ekibinin önerdiği ve potansiyeline çok güvenilen Conte için tüm şartları zorlama kararı aldı. Kanarya'nın 23 yaşındaki sol beki ileride iyi bir ücrete satmayı ihtimalinin de yüksek olduğu ifade edildi. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Conte, sol bek pozisyonunun yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor.



    33 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ!
    Abdu Conte 33 kez Portekiz Milli Takım alt kategorilerinde forma giydi. Bu sezon ise 18 lig maçına çıktı. Genç sol bekin sözleşmesi ise 2023'te sona eriyor..

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