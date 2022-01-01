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    • Spor
    • 01.01.2022 11:52
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    • 01.01.2022 11:58
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    Galatasaray'da Gedson’un yedeği BrezilyaRodrigo Dourado

    Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar sonrası orta saha transferi yapmayı planlayan Galatasaray, eski yıldızıyla görüşmelerine ağırlık verirken Brezilya temsilcisi International’in kaptanı Rodrigo Dourado'yla da temas kurdu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Cimbom’da Gedson’un yedeği Dourado!

    Devre arasında kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmeyi planlayan Galatasaray, Brezilyalı yıldızı da transfer listesine ekledi. Orta saha transferi için Portekizli eski yıldızı Gedson Fernandes ile görüşmelerine ağırlık veren Sarı-Kırmızılılar, Brezilya temsilcisi International'in kaptanıyla da temas kurdu.

    Sarı-Kırmızılılar'ın 6 ve 8 numarada oynayabilen Rodrigo Dourado için transfer çalışmalarında bulunduğu öğrenildi. Dourado ismi Galatasaray'ın gündemine yaklaşık 2 yıl önce de gelmiş ancak transfer Brezilya ekibinin o zamanki tutumu nedeniyle rafa kalkmıştı.


    27 yaşındaki Sambacı yıldız için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de onay verdiği bildirildi.



        BREZİLYA DIŞINA ÇIKMAK İSTİYOR
        Dourado'nun International ile olan sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor. 2015'ten beri kulübünde düzenli olarak forma giyen yıldız oyuncunun artık Brezilya dışına çıkmak istediği belirtildi.


        LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
        Kariyerinde 201 maça çıkan Dourado, 9 gol atarken 8 de asiste imza attı. Brezilyalı yıldız bitmek bilmez enerjisi liderlik özellikleri ile dikkat çekiyor.

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