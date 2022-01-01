Devre arasında kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmeyi planlayan Galatasaray, Brezilyalı yıldızı da transfer listesine ekledi. Orta saha transferi için Portekizli eski yıldızı Gedson Fernandes ile görüşmelerine ağırlık veren Sarı-Kırmızılılar, Brezilya temsilcisi International'in kaptanıyla da temas kurdu.
Sarı-Kırmızılılar'ın 6 ve 8 numarada oynayabilen Rodrigo Dourado için transfer çalışmalarında bulunduğu öğrenildi. Dourado ismi Galatasaray'ın gündemine yaklaşık 2 yıl önce de gelmiş ancak transfer Brezilya ekibinin o zamanki tutumu nedeniyle rafa kalkmıştı.
27 yaşındaki Sambacı yıldız için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de onay verdiği bildirildi.