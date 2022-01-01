Sarı-Kırmızılılar'ın 6 ve 8 numarada oynayabilen Rodrigo Dourado için transfer çalışmalarında bulunduğu öğrenildi. Dourado ismi Galatasaray'ın gündemine yaklaşık 2 yıl önce de gelmiş ancak transfer Brezilya ekibinin o zamanki tutumu nedeniyle rafa kalkmıştı.