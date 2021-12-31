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    • Spor
    • 31.12.2021 18:34
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    • 31.12.2021 18:43
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    Takvim.com.tr Galatasaray'ın yeni kalecisini açıklıyor! Cimbom aradığı ismi Belçika'da buldu

    Muslera'nın sakatlığında İsmail Çipe'nin performansından memnun kalmayan Galatasaray, aradığı ismi Belçika'da buldu. Sarı-kırmızılı ekip Gent'te forma giyen Sinan Bolat'ı transfer etmek için çalışmalara başladı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr Galatasaray’ın yeni kalecisini açıklıyor

    Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sebebiyle kaleci transferi yapmayı planlayan Galatasaray, aradığı ismi Belçika Ligi'nde buldu.

    Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleyi devralan İsmail Çipe'nin performansından memnun kalmayan ve Giresunspor'da kiralık oynayan Okan Kocuk'u geri çağırmayı gündemine alan Galatasaray, kaledeki açığı transferle kapatmaya karar verdi.

    Sarı-Kırmızılı yönetimin Belçika'nın Gent takımında forma giyen milli file bekçisi Sinan Bolat'ı transfer etmek istediği ve 32 yaşındaki eldiven için kulübü ile temasların kısa süre içinde sonlandırılacağı öğrenildi.

        Gent ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleciyi, uygun bir bedelle kadrosuna katmayı isteyen Galatasaray, bu transferi gerçekleştirmesi durumunda Sinan Bolat, kariyerinde ikinci kez Sarı-Kırmızılı takıma imza atmış olacak. Daha önce 2014-2015 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Sinan, o dönem beklentilerin altında kalmış ve kendisi ile yollar ayrılmıştı.

        Son dönemde iyi bir çıkış yakalayan ve A Milli Takım kadrosunda da kendine yer bulan Sinan, bu sezon Gent forması ile 15 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. 32 yaşındaki kalecinin piyasa değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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