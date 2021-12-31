Takvim.com.tr Galatasaray'ın yeni kalecisini açıklıyor! Cimbom aradığı ismi Belçika'da buldu

Gent ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleciyi, uygun bir bedelle kadrosuna katmayı isteyen Galatasaray, bu transferi gerçekleştirmesi durumunda Sinan Bolat, kariyerinde ikinci kez Sarı-Kırmızılı takıma imza atmış olacak. Daha önce 2014-2015 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Sinan, o dönem beklentilerin altında kalmış ve kendisi ile yollar ayrılmıştı.