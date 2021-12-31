Takvim.com.tr Galatasaray'ın yeni kalecisini açıklıyor! Cimbom aradığı ismi Belçika'da buldu

Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sebebiyle kaleci transferi yapmayı planlayan Galatasaray, aradığı ismi Belçika Ligi'nde buldu.
Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleyi devralan İsmail Çipe'nin performansından memnun kalmayan ve Giresunspor'da kiralık oynayan Okan Kocuk'u geri çağırmayı gündemine alan Galatasaray, kaledeki açığı transferle kapatmaya karar verdi.
Sarı-Kırmızılı yönetimin Belçika'nın Gent takımında forma giyen milli file bekçisi Sinan Bolat'ı transfer etmek istediği ve 32 yaşındaki eldiven için kulübü ile temasların kısa süre içinde sonlandırılacağı öğrenildi.