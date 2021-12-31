Trabzonspor Alanyasporr'un yıldızını almak için teklifini yaptı! Efecan'a karşılık Yusuf ve 400 bin Euro





1 MİLYONDAN AÇTI!

Bordo-Mavililer Alanyaspor'a Yusuf Sarı artı 400 bin Euro önerdi. Alanyaspor yapılan ilk görüşmede Trabzonspor'dan 1 milyon Euro talep etmişti. Buna karşılık Trabzonspor da 400 bin Euro artı Yusuf Sarı teklifinde bulundu. Ancak oyuncunun da alacaklarını bırakma düşüncesinde olması nedeniyle bu rakam daha aşağı seviyeye çekilmeye çalışılıyor. Akdeniz ekibinin de Yusuf Sarı ile ilk iletişimi kurduğu ve oyuncuyla anlaşılması durumunda bu şartlarda transferin gerçekleşebileceği ifade edildi. Genç yıldız Trabzonspor'da zaman zaman forma şansı buluyordu...