Trabzonspor Alanyasporr'un yıldızını almak için teklifini yaptı! Efecan'a karşılık Yusuf ve 400 bin Euro

Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için büyük uğraş veriyor. Tecrübeli oyuncu için yapılan görüşmelerde rakamlar da netleşmeye başladı.
1 MİLYONDAN AÇTI!
Bordo-Mavililer Alanyaspor'a Yusuf Sarı artı 400 bin Euro önerdi. Alanyaspor yapılan ilk görüşmede Trabzonspor'dan 1 milyon Euro talep etmişti. Buna karşılık Trabzonspor da 400 bin Euro artı Yusuf Sarı teklifinde bulundu. Ancak oyuncunun da alacaklarını bırakma düşüncesinde olması nedeniyle bu rakam daha aşağı seviyeye çekilmeye çalışılıyor. Akdeniz ekibinin de Yusuf Sarı ile ilk iletişimi kurduğu ve oyuncuyla anlaşılması durumunda bu şartlarda transferin gerçekleşebileceği ifade edildi. Genç yıldız Trabzonspor'da zaman zaman forma şansı buluyordu...
YAZIN DA GÜNDEMDEYDİ
Efecan Karaca bu sezon Alanyaspor'da 18 karşılaşmada 3 gol atarken 9 asiste imza atmıştı. Tecrübeli oyuncu, 8 kez A Milli Takım formasını giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı. Efecan Karaca'nın ismi yaz transfer döneminde de Trabzonspor ile anılmıştı. (Yunus Emre SEL)