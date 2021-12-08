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    • Spor
    • 08.12.2021 11:54
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    • 08.12.2021 12:18
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    Lazio maçı öncesi Galatasaray'dan flaş Fatih Terim kararı! İtalya'ya gidecek mi?

    Lider Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında yarın Lazio'ya konuk olacak. Galatasaray'da Fatih Terim, bugün kontrolden geçtikten sonra Lazio maçı için İtalya'ya gidecek. Terim'in genel durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Galatasaray, Lazio deplasmanından galip gelmesi veya berabere kalması durumunda lider olarak çıkacak. Sezonun en önemli maçına çıkacak olan Cimbom, istediği sonucu alması halinde hem para hem de umut kazanacak. Sarı kırmızılıların muhtemel 11'iyse şöyle...

    AJANSLAR
    Galatasaray’dan Fatih Terim kararı! Gidiyor mu?

    Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında yarın Lazio'ya konuk olacak. Olimpiyat Stadyumu'nda saat 23.00'de başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden galip veya berabere ayrılması durumunda gruptan lider çıkacak.

    Grande'nin yardımcılıklarını ise Juan Yuste ve Roberto Alonso üstlenecek. Galatasaray, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada mağlup olmaması halinde grubu lider olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, gruptan lider olarak çıkması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak. Mağlup olup, grubu ikinci bitirmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir takımlar play-off'ta karşı karşıya gelecek.

    Galatasaray, yarın oynanacak karşılaşma için bugün saat 12.00'de özel bir uçakla Roma'ya hareket edecek. Sarı-kırmızılılar; maç öncesinde son antrenmanını, TSİ 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirecek. Galatasaray kafilesi, cuma sabahı ise İstanbul'da olacak.

    CICALDAU'DAN OLUMSUZ HABER

        Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta Koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau'nun test sonuçları negatife dönmedi. 24 yaşındaki Rumen orta saha, zorlu Lazio karşılaşmasında görev alamayacak.

        ASLAN AYNI TAKTİKLE

        Galatasaray'a Lazio deplasmanında alınacak bir puan liderlik için yeterli olacak. Sarı-kırmızılılar, bu sebeple Avrupa'da genel olarak izlediği taktiği bu maçta da izleyerek geçiş oyununa ağırlık verecek. Topu rakibe verip daha çok karşılayan tarafta olma modelinde yol izleyecek Cimbom, hızlı hücumlarla rakibini geçmeyi hedefleyecek.

        FATİH TERİM KONTROLDEN SONRA GİDEBİLECEK

        Yaşadığı sindirim sorunu nedeniyle dün hastaneye kaldırılan Fatih Terim, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra İtalya'ya gidebilecek. Terim'in genel durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        6. RANDEVU

            Galatasaray ile Lazio, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 5 resmi maçta rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet alırken, İtalyan ekibi de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadelede de berabere sona erdi. Aslan'ın 4 golüne, Lazio 5 golle karşılık verdi.



            İTALYANLARLA 25 KEZ KARŞILAŞTI

            Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımları ile bugüne kadar 25 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekiplerini 8 kez mağlup ederken, 8 kez de yenildi. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda 32 gol kaydederken, kalesinde 38 gol gördü.



            AVRUPA KUPALARINDA 300. RANDEVU

            Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 299 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 79 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.



            TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 93. MAÇ

                Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 92 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 37 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 21 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 127 gol atarken, kalesinde ise 134 gole engel olamadı.



                BU SEZON AVRUPA'DA 11 MAÇA ÇIKTI

                Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 11 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 5 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 4 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son olarak İstanbul'da karşılaştığı Marsilya'yı 4-2'lik skorla yendi.



                4. KEZ GRUPTAN ÇIKTI

                Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde statü değişikliği yapılıp, grup maçları oynanmaya başladıktan sonra ilk kez 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti. Sarı-kırmızılılar 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da gruplara kalmasından sonra bu sezon 4. kez gruplarda yer aldı. Oynadığı sezonlarda gruplardan çıkan Galatasaray bu sezonla birlikte 4. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıkmayı başardı.

                GRUP LİDERLİĞİ FİKSTÜR RAHATLIĞI DEMEK

                    1- Galatasaray, Lazio'dan puan almayı başarırsa Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayacak. Ve bu takdirde UEFA'nın bu sezon getirdiği statü ile direkt son 16'ya adını yazdıracak ve mart ayına kadar Avrupa Ligi'nde maç oynamayacak. Bu da sarı-kırmızılıların, özellikle ligin 2. yarısına iyi bir giriş yapmasına ve fikstür rahatlığına neden olacak. Avrupa dönüşlerinde tam 10 puan kaybeden Galatasaray'ın 10-17 Mart ayındaki son 16 maçlarına kadar sadece lige konsantre olmasını sağlayacak.

                    ZORLU RAKİPLERİ PAS GEÇECEK

                    2- Bu sezon en önemli hedefi artık UEFA Avrupa Ligi'nde başarı olan G.Saray'ın liderliği önünü açacak. Sarı kırmızılı takım Lazio deplasmanında puan alırsa bir sonraki turda kura avantajını ele geçirecek. Grup ikincilerinin Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan güçlü rakiplerle oynayacağı statüde G.Saray zorlu eşleşmeleri de bir anlamda ekarte etmiş olacak. Ayrıca grup maçları sonrası son 32 maçları 17-24 Şubat'ta oynanacak. Bu da sarı kırmızılıların yaklaşık 1 ay ekstra dinlenmesi anlamına geliyor.

                    TRANSFERLER İÇİN ADAPTASYON SÜRESİ

                    3- Avrupa Ligi'nde tur atladığı için ocakta takviye planlayan Galatasaray liderliği halinde sezonun geri kalanı için önemli bir avantaj daha elde edecek. Diagne, Babel, Luyindama, Assunçao gibi oyuncularının ayrılığı halinde önemli takviyeler yapacak olan Cimbom, lider olursa yeni transferlerinin de marta kadar takıma adapte olması için önemli bir süreye sahip olacak. Avrupa Ligi'nde son 16 maçlarına kadar yenilerin de performansının istenilen seviyeye gelmesi için geniş bir zaman olacak.

                    HEM PARA HEM DE UMUT KAZANACAK

                        4- Lazio'dan alınacak galibiyet sarı kırmızılılarda mart ayına kadar umutların diri tutulmasını sağlayacak. Gruptan çıkmayı garantilediği için 550 bin Euro almaya hak kazanan Cimbom lider olursa 550 bin Euro daha alacak. Son 16'ya kalırsa buradan da 1.2 milyon Euro daha girecek. Böylece Avrupa'da bu sezonki kazancını şimdiden 17 milyon Euro düzeyine çıkarmış olacak. Öte yandan Lazio, dün Serie A'da Sampdoria'yı 3-1 yendi. Mavi beyazlılarda iki gol atan İmmobile sakatlanırken ikinci yarının başında yerine Vedat Muriqi'e bıraktı.

                        Sarı-kırmızılı ekibin, Lazio karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

                        "Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu."

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