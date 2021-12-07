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    Katar’dan Galatasaray'la ilgili çok flaş bir transfer iddiası geldi! Boupendza bombası

    Katar basını, Aaron Boupendza’nın Al Arabi takımında mutsuz olduğunu ve Galatasaray’ın kiralama teklifi yaptığını iddia etti. Gabonlu forvetin de Türkiye’ye dönmek istediği belirtildi.

    Boupendza bombası

    Süper Lig'de zirvenin çok gerisinde kalan Galatasaray özellikle gol yollarında büyük bir problem yaşıyor.

    Devre arasında forvet transferini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia geldi. Katar basını, geçen sezon Hatayspor'da gol krallığı yaşayan ve ardından Al Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğunu belirtti.

    9 MAÇTA 3 GOLÜ VAR
    Gabonlu     forvetin Katar'da aradığı ortamı bulamadığı, Sarı-Kırmızılılar'ın kiralama formülünü masaya yatırdığı ifade edildi.

        4 milyon 250 bin Euro karşılığında sezon başında Al Arabi'ye transfer olan Boupendza 9 maçta 3 gol atabildi. Geçtiğimiz sezon 22 gollük performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran 25 yaşındaki futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

        OCAK'TA DA İSTEMİŞLERDİ


        Galatasaray         ocak ayında da Boupendza'nın transferini gündemine almış ancak yüksek maliyet nedeniyle görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Al Arabi kulübünün kiralama formülüne nasıl yaklaşacağı büyük bir merakla bekleniyor.
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