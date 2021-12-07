Katar’dan Galatasaray'la ilgili çok flaş bir transfer iddiası geldi! Boupendza bombası

Süper Lig'de zirvenin çok gerisinde kalan Galatasaray özellikle gol yollarında büyük bir problem yaşıyor.
Devre arasında forvet transferini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia geldi. Katar basını, geçen sezon Hatayspor'da gol krallığı yaşayan ve ardından Al Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğunu belirtti.
9 MAÇTA 3 GOLÜ VAR
Gabonlu forvetin Katar'da aradığı ortamı bulamadığı, Sarı-Kırmızılılar'ın kiralama formülünü masaya yatırdığı ifade edildi.