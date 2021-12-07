Katar’dan Galatasaray'la ilgili çok flaş bir transfer iddiası geldi! Boupendza bombası

Devre arasında forvet transferini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia geldi. Katar basını, geçen sezon Hatayspor'da gol krallığı yaşayan ve ardından Al Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğunu belirtti.