Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.12.2021 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2021 10:40
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosu belli oldu! Listede 3 eksik var

    Son dakika haberine göre Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grubunda liderlik için oynayacağı Lazio maçının kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Cicaldau, Arda Turan ve Sacha Boey yer almadı.

    Galatasaray’ın Lazio maçı kamp kadrosu belli oldu

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

    Karşılaşma için Roma'ya gidecek sarı-kırmızılı takımda yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, sakatlığı bulunan Sasha Boey, henüz hazır olmayan Arda Turan ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk kamp kadrosunda yer almadı.

    Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
    Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li belediyeler borç batağında!
    Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosu belli oldu! Listede 3 eksik var
        SON DAKİKA