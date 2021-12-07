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Haberler Spor Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi! Fatih Terim kararı değişti mi?

Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi! Fatih Terim kararı değişti mi?

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Galatasaray, perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi grubunda liderlik maçına çıkacak. Grupta namağlup bir şekilde devam eden sarı-kırmızılı ekipte forvet pozisyonunda ise bilmece sürüyor. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Mostafa Mohamed'in son dönemde performansında yaşanan değişim nedeniyle sarı-kırmızılılarda kafaların karıştığı öğrenildi. Terim'in sezon başında "mutlaka alınsın" dediği Mısırlı isim için kararının değiştiği iddia edildi. Peki Galatasaray, Mohamed'in bonservisini almaktan vaz mı geçti? Spor yazarları Mostafa Mohamed konusu ve Lazio maçıan ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

07.12.2021 09:49 - Son Güncelleme: 07.12.2021 09:49
Galatasaray’da Mostafa Mohamed bilmecesi! Fatih Terim kararı değişti mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri olan Galatasaray, perşembe günü Lazio ile kritik bir maç oynayacak. Grup liderliğini bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı takımın 11'i merak ediliyor. Cicaldau'nun koronavirüse yakalanması orta sahayı nasıl etkileyecek? Diğer yandan Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in bonservisinden vazgeçmek istediği yönünde iddialar gündeme geldi. SABAH Spor yazarları, Lazio maçı öncesi Mostafa Mohamed hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

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Galatasaray’da Mostafa Mohamed bilmecesi! Fatih Terim kararı değişti mi?

"AVRUPALI ASLAN LAZİO'YU DEVİRİR"
Murat Özbostan - SORU: G.Saray'ın Lazio karşısında şansını nasıl görüyorsunuz? Ligi kenara bırakan Aslan, Avrupa'da nereye kadar gider?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'ın ligi ıskaladığını düşünmüyorum. Avrupa ile lig arasındaki en büyük fark oyun anlayışı. Terim, Avrupa'da yenilmezliği getiren sistemi nedense Türkiye'de uygulamamakta direniyor. Eğer Avrupa'da başarılı olan sistem Türkiye'de de sahne alsaydı, G.Saray bu kadar çok puan kaybetmezdi.

Galatasaray’da Mostafa Mohamed bilmecesi! Fatih Terim kararı değişti mi?

G.Saray, Lazio'ya karşı gruptan çıkmış olarak oynayacak. İtalyan takımlarıyla deplasmanda oynamak kolay değil. Ancak Marsilya ve Lokomotiv deplasmanlarında sergilenen kompakt futbol anlayışı puan ve puanlar getirdi. Bu oyuna alışkın oyuncuların Lazio'ya da aynı direnci göstereceğini düşünüyorum.

Galatasaray’da Mostafa Mohamed bilmecesi! Fatih Terim kararı değişti mi?

"İYİ BİR KONTRATAK TAKIMI OLDULAR"
GÜRCAN BİLGİÇ: Fatih hoca, grup birinciliğinin öneminin altını çizerken, Şampiyonlar Ligi'nden gelen rakiplerle karşılaşmayacaklarını belirtti. Şu anda istediklerini elde ettiler.

Galatasaray’da Mostafa Mohamed bilmecesi! Fatih Terim kararı değişti mi?

İyi bir kontratak takımı oldular. Avrupa kulvarındaki rakipler kaleye otobüs çekmiyor. Bu nedenle tarzlarına en uygun ortamı da buluyorlar. Yine de kura şansı, futbolun çok önünde bu etapta.

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