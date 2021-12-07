Galatasaray'ın yıldızı Berkan Kutlu'ya İtalya'dan talip var! İşte istenen rakam
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Bu sezon ligde istediği performansı sergileyemese de Avrupa'da namağlup devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Avrupa'daki başarılı performans nedeniyle birçok takım Galatasaray'ın yıldızlarını izlemeye aldı. O isimlerden biri de Berkan Kutlu oldu. Genç isme İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar...
07.12.2021 15:24
- Son Güncelleme: 07.12.2021 15:24
Galatasaray'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki genç yetenek Berkan Kutlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılara 4 milyon euroya transfer olan yıldız isim, İtalya'nın yolunu tutabilir.
"Galatasaray'ın sezon öncesinde Alanyaspor'dan transfer ettiği bir isim Berkan Kutlu. Alanyaspor'da gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer olmuştu. Berkan, Alanyaspor'a Sion'dan gelmişti.
Bedelsiz olarak gelmişti ve burada, Alanyaspor'u kutlama gerekir. Sonrasında Galatasaray süreci başladı. Özellikle Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olması, Berkan'a olan ilgi arttı.