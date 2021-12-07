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Haberler Spor Galatasaray'ın yıldızı Berkan Kutlu'ya İtalya'dan talip var! İşte istenen rakam

Galatasaray'ın yıldızı Berkan Kutlu'ya İtalya'dan talip var! İşte istenen rakam

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Bu sezon ligde istediği performansı sergileyemese de Avrupa'da namağlup devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Avrupa'daki başarılı performans nedeniyle birçok takım Galatasaray'ın yıldızlarını izlemeye aldı. O isimlerden biri de Berkan Kutlu oldu. Genç isme İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar...

07.12.2021 15:24 - Son Güncelleme: 07.12.2021 15:24
Galatasaray’ın yıldızı Berkan Kutlu’ya İtalya’dan talip var! İşte istenen rakam

Galatasaray'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki genç yetenek Berkan Kutlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılara 4 milyon euroya transfer olan yıldız isim, İtalya'nın yolunu tutabilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’ın yıldızı Berkan Kutlu’ya İtalya’dan talip var! İşte istenen rakam

Futbol Plus Youtube kanalında Ömer Aykut Özaşkın'a konuya ilişkin konuşan Salim Manav'ın aktardığı bilgiler şu şekilde oldu;

Galatasaray’ın yıldızı Berkan Kutlu’ya İtalya’dan talip var! İşte istenen rakam

"Galatasaray'ın sezon öncesinde Alanyaspor'dan transfer ettiği bir isim Berkan Kutlu. Alanyaspor'da gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer olmuştu. Berkan, Alanyaspor'a Sion'dan gelmişti.

Galatasaray’ın yıldızı Berkan Kutlu’ya İtalya’dan talip var! İşte istenen rakam

Bedelsiz olarak gelmişti ve burada, Alanyaspor'u kutlama gerekir. Sonrasında Galatasaray süreci başladı. Özellikle Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olması, Berkan'a olan ilgi arttı.

Galatasaray’ın yıldızı Berkan Kutlu’ya İtalya’dan talip var! İşte istenen rakam

ATALANTA İSTİYOR
İtalya Serie A temsilcilerinden Atalanta'nın oyuncuya ciddi bir ilgisi var. Berkan'ın menajeriyle bir görüşme yaptılar. Şu anda transferde son durum bu.

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