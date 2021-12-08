Türk futbolunun acı kaybı! Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti

MKE Ankaragücü'nün eski başkanlarından Cemal Aydın hayatını kaybetti.

Ankaragücü Kulübü'nün eski başkanları arasında yer alan Cemal Aydın geçtiğimiz ay kalp krizi geçirmiş, Aydın Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

73 yaşındaki Cemal Aydın 1996-2008 yılları arasında MKE Ankaragücü'nün onursal başkanlığını üstlenmişti. Aydın ayrıca Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı da yapmıştı.

Aydın'a, Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verilmişti.

Cemal Aydın, 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti.