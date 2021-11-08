Fenerbahçe, Kayseri’ye takıldı! Liderin 10 puan gerisinde kaldı

F.Bahçe evinde Kayseri ile 2-2 berabere kaldı. 7. dakikada Berke ile Kim'in anlaşmazlığından yararlananan Gavranovic çaprazdan vurdu. Top yan filelerde kaldı. 32'de Campanharo'nun eline çarpan top sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. İrfan Can topu direğe nişanladı.

Fenerbahçe'ye ikinci şok

39'da Kayseri'nin kornerinde top Kolovetsios'un önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu affetmedi: 0-1. 51'de Tisserand'ın şutu direkten döndü. 61'de Gavranovic farkı 2'ye çıkardı.

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

68'de Pelkas'ın şutu direkten geri geldi. 77'de Berisha'nın frikiği direkten döndü. 85'te Zajc farkı 1'e indirdi: 1-2. 90+6'da Ramazan, Berisha'yı çekti. Hakem penaltıyı verdi. Mesut gole çevirdi.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ!

F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, Kayseri beraberliği sonrası lider Trabzon ile farkın 10 puana çıkmasına rağmen gelecek için umutlu konuştu. Trabzonspor ile aradaki puan farkını kapatacaklarına inandığını belirten Portekizli hoca, "Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Çalışacağız, başaracağız, şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

UMARIM TEKRAR GERİ DÖNERİZ!

F.Bahçeli Novak, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Evimizde puanlar kaybettik fakat futbol böyle bir şey, bizler sonuna kadar savaşmak mecburiyetindeyiz. Umarım tekrar geri döneriz" dedi.

FENER'İN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

F.Bahçe Süper Lig'in 8. haftasında 19 puanla liderdi. Ancak üst üste gelen puan kayıplarıyla 7.'liğe düştü.

4 TOPU DİREKTE!

Fenerbahçe Süper Lig'de şutu en çok direkten dönen takım konumunda... Sarı-Lacivertliler'in dün penaltı dahil 4 topu direkten döndü.

İKİ PENALTIYI DA VAR'DAN VERDİ

Hakem Cüneyt Çakır, Fenerbahçe-Kayseri maçında ilk olarak 30. dakikada VAR'ın uyarısıyla Sarı-Lacivertliler'in lehine penaltı çaldı. Çakır, 90+6. dakikada ise Ramazan'ın Bersiha'yı çektiği pozisyonda VAR yardımı ile 2. penaltıyı çaldı.