Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası Vitor Pereira'ya bomba sözler: Teknik direktör değil sinek ikili

Fenerbahçe Süper Lig'in 12.haftasında sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin golleri Miha Zajc ve Mesut Özil'den (pen.) gelirken Kayserispor'un golleri Dimitrios Kolovetsios ve Mario Gavranovic'ten geldi.
SON 4 MAÇTA GALİBİYET YOK
Fenerbahçe Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.
'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ
Maç sonu çileden çıkan taraftar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ve Teknil Direktör Vitor Pereira'yı istifaya davet etti.
TOROĞLU BOMBALADI
Maçı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Vitor Pereira'ya sert sözlerle eleştirdi.
"TEKNİK DİREKTÖR DEĞİL SİNEK İKİLİ"
Toroğlu, "Şu anda bu teknik direktör Fenerbahçe'de teknik direktör değil. Sinek ikili olmuş durumda. " ifadelerini kullandı.