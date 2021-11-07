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    • Spor
    • 07.11.2021 23:10
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    • 07.11.2021 23:29
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    Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası Vitor Pereira'ya bomba sözler: Teknik direktör değil sinek ikili

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Süper Lig'in 12.haftasında sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu çileden çıkan taraftar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ve Teknil Direktör Vitor Pereira'yı istifaya davet etti. Maçı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Vitor Pereira'ya sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Şu anda bu teknik direktör Fenerbahçe'de teknik direktör değil. Sinek ikili olmuş durumda. " ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    ASpor
    Toroğlu sert vurdu!

    Fenerbahçe Süper Lig'in 12.haftasında sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

    Fenerbahçe'nin golleri Miha Zajc ve Mesut Özil'den (pen.) gelirken Kayserispor'un golleri Dimitrios Kolovetsios ve Mario Gavranovic'ten geldi.

    SON 4 MAÇTA GALİBİYET YOK
    Fenerbahçe Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

    'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ
    Maç sonu çileden çıkan taraftar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ve Teknil Direktör Vitor Pereira'yı istifaya davet etti.

    TOROĞLU BOMBALADI
    Maçı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Vitor Pereira'ya sert sözlerle eleştirdi.

    "TEKNİK DİREKTÖR DEĞİL SİNEK İKİLİ"
    Toroğlu, "Şu anda bu teknik direktör Fenerbahçe'de teknik direktör değil. Sinek ikili olmuş durumda. " ifadelerini kullandı.

        Toroğlu şunları söyledi:
        "Şu anda bu teknik direktör Fenerbahçe'de teknik direktör değil. Sinek ikili olmuş durumda. Şu anda kukla vazifesi görüyor. Kendi ismi cismi orada da… Herkes ona bir şeyler yaptırmaya kalkıyor.

        Çok enteresan durumlar var bunların içinde. O da kendisine söylenenlerin bir kısmını uygulamaya koydu zaten. Karagöz Hacivat gibi oynuyorlar."
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