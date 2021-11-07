Milano derbisinde Milan ile Inter berabere kaldı! Hakan Çalhanoğlu'nun golü galibiyete yetmedi

Zirve ile puan farkını eritmek için derbi mücadelesine çıkan ancak amacına ulaşamayan Inter ise 25 puanla 3. sırada yer almaya devam etti.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada, 90 dakika forma giydi. Inter'i öne geçiren penaltı golünü atan Çalhanoğlu, bununla Serie A'daki bu sezon 2. golünü atmış oldu.



NAPOLİ BU SEZON İLK KEZ EVİNDE PUAN KAYBETTİ

Sezona çok iyi bir giriş yapan ve zirvede yer alan Napoli, bu hafta konuk ettiği Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Napoli, bu sezon ikinci beraberliğini alırken, ilk kez kendi evinde puan kaybı yaşadı.

Bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 32'ye yükselten Napoli, Milan'ın da puan kaybı yaşamasıyla liderlik koltuğunu korudu.

GALATASARAY'IN RAKİBİ LAZİO, LİGDE ZORLANMADI

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakibi Lazio da Serie A'da bu hafta, konuk ettiği Salernitana'yı 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Lazio, bu galibiyetle puanını 21'e çıkardı ve puan tablosunda 5. basamakta yer aldı.

Serie A'nın 12. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Venezia-Roma: 3-2, Sampdoria-Bologna: 1-2 ve Udinese-Sassuolo: 3-2.