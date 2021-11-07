Milano derbisinde Milan ile Inter berabere kaldı! Hakan Çalhanoğlu'nun golü galibiyete yetmedi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Milano kentinin iki büyük takımı, derbide kozlarını paylaştı. Milano'daki San Siro Stadı'ndaki maçı, hakem Daniele Doveri yönetti.
Karşılaşmanın 10. dakikasında, Inter'in gelişen ani hücumunda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Frank Kessie'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Doveri, penaltı noktasını gösterdi.
11. dakikada penaltı atışını gole çeviren Çalhanoğlu, Inter'i derbide eski takımı Milan karşısında 1-0 öne geçirdi.
Milan'dan bu gole yanıt gecikmedi. 17. dakikada Sandro Tonali'nin kullandığı serbest vuruşta Interli Stefan De Vrij ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi ve Milan maçta yeniden beraberliği sağladı: 1-1.
Inter, 27. dakikada bir penaltı atışı daha kazandı. Ancak Lautaro Martinez'in kullandığı atışta Milan kalecisi Ciprian Tatarusanu, topu kurtararak gole izin vermedi.