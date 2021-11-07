Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan 'istifa' sorusuna flaş cevap: "Aynı hırsla devam ediyorum, rakipler de kaybedecek"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kayserispor beraberliği sonrası basın toplantısında kendisine yöneltilen istifa sorusuna cevap verdi. "Rakipler de kaybedecek" diyen Portekizli hoca, "Aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda hırsı görmeseydim, söylemim farklı olurdu" ifadelerini kullandı. Taraftarın tepkisi üzerine gelen soruya Pereira, "Bunlar hayal kırıklığından dolayı. Onlar gördüğüm en iyi taraftar grubu" cevabını verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu.
Kayserispor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Portekizli hoca, istifa etmek gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.
"AYNI HIRSLA DEVAM EDİYORUM"
Vitor Pereira, "Hayır! Ben hala inanıyorum. Çok maç var, rakipler de kaybedecek. Aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda hırsı görmeseydim, söylemim farklı olurdu" dedi.
"BUNLAR HAYAL KIRIKLIĞINDAN DOLAYI"
Taraftarın tepkisi üzerine gelen soruya Pereira, "Harika bir taraftarımız var. Buraya dönme kararı verirken taraftarın çok önemli bir etkisi oldu. Zaman zaman tepkiler olabiliyor. Bunlar hayal kırıklığından dolayı. Onlar gördüğüm en iyi taraftar grubu" cevabını verdi.
"HATALARIMIZI DÜZELTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
Pereira, Trabzonspor'un Avrupa'da oynamamasından dolayı avantajlı bir konumda olduğunu ifade ederek, "Biz maçlara yorgun çıkmak zorunda kalıyoruz. Onlar da bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdi. Ligde hala çok maç var, herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.