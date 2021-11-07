Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan 'istifa' sorusuna flaş cevap: "Aynı hırsla devam ediyorum, rakipler de kaybedecek"



"HATALARIMIZI DÜZELTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Pereira, Trabzonspor'un Avrupa'da oynamamasından dolayı avantajlı bir konumda olduğunu ifade ederek, "Biz maçlara yorgun çıkmak zorunda kalıyoruz. Onlar da bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdi. Ligde hala çok maç var, herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.



