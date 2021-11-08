Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncularına sitem etti! Bazı şeyleri hak ediyoruz!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "Top çizgiden çıkıyor, direkten dönüyor, durup dururken rakibe bir pas atıyoruz. Kaybettiğimiz puanlara bakınca bazı şeyleri de hak ediyoruz! Rakip kaleye gelemiyor. Oyun kontrolümüzde. Birden bire durup dururken pas atıyoruz. Bu sene çok yaşadık. Pozisyon vermeden gol yedik. 2 golü de biz attık" şeklinde konuştu.

FUTBOL İSTATİSTİKLERE SIĞMAYAN BİR OYUN



Cimbom'un tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, "Eğer istatistiklere bakarsak nasıl 1-1 bitti dersiniz bu maç için. Futbol bazen istatistiklere de sığmayan bir oyun. Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüm" diyerek sözlerini sürdürdü.

DAHA İYİ GÜNLERE GİDECEĞİZ İNŞALLAH

Terim, "Her Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz. Üzgünüz ama devam ediyoruz. Daha iyi günlere gideceğiz inşallah. Biraz daha fazla çabalamalıyız. Özellikle üretkenlikte biraz geriye düştük. Pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz" dedi.