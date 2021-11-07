Fenerbahçe evinde Kayseri'yi geçemedi! (Fenerbahçe 2-2 Kayserispor | MAÇ SONUCU ÖZET)

68. dakikada hücum yönünün solundan ceza sahası dışından Mert Hakan Yandaş'ın şutunda kalecinin parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direkten oyun alanına döndü.
75. dakikada sağdan Tisserand'ın ortasına penaltı noktası civarında yükselen Berisha'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
78. dakikada Berisha'nın ceza yayı gerisinden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
85. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın pasında topla buluşan Pelkas topu bekletmeden Serdar Dursun'a bıraktı. Serdar'ın tek pasında yay içinde topla buluşan Zajc'ın şutunda top ağlara gitti: 1-2.
86. dakikada sağdan Tisserand'ın yerden ortasına altıpas içinde ayak koyan Pelkas'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.
90+8. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Berisha, Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt çakır, VAR'dan gelen uyarıyla penaltıya hükmetti. 90+9. dakikada topun başına geçen Mesut, topu filelere gönderdi: 2-2.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.