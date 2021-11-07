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    • Spor
    • 07.11.2021 17:53
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    • 07.11.2021 23:00
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    Fenerbahçe evinde Kayseri'yi geçemedi! (Fenerbahçe 2-2 Kayserispor | MAÇ SONUCU ÖZET)

    Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Kayserispor'un golleri Dimitrios Kolovetsios ve Mario Gavranovic'ten geldi. Fenerbahçe'nin gollerini ise Miha Zajc ve Mesut Özil (p.) kaydetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fenerbahçe evinde Kayseri’yi geçemedi!

    Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Fenerbahçe - Kayserispor maçıyla son buldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı

    Kayserispor'un golleri Dimitrios Kolovetsios ve Mario Gavranovic'ten geldi.



    Fenerbahçe'nin gollerini ise Miha Zajc ve Mesut Özil'den (pen.) geldi.

    Bu sonuçla Kayserispor puanını 14'e çıkardı Fenerbahçe ise 20 puan oldu.



    Fenerbahçe ligin 13. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile zorlu bir maça çıkacak. Kayserispor ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.



        7. dakikada Thiam'ın savunma arkası pasına hareketlenen Gavranovic, kaleci Berke ve savunmacı Min-jae'nin anlaşmazlığından faydalanarak topla buluştu. Meşin yuvarlağı ayağından açan Gavranovic'in dar açıdan şutunda top yan filelerde kaldı.

        25. dakikada Emrah Başsan'ın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinden Kemen'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

        32. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 33. dakikada topun başına geçen İrfan Can'ın şutunda top direkten oyun alanına geldi.

        39. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Hücum yönünün sağından Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde Berke ve Tisserand'ın yükseldiği top aşarak kale direğinin içine çarptı. Atağında devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Kolovetsios boş kaleye topu gönderdi: 0-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        52. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın rakip yarı sahanın ortalarından sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası civarından topa ayak koyan Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

        61. dakikada Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan, topu altıpas içinde müsait durumda bulunan Gavranovic'e çıkardı. Gavranovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

        68. dakikada hücum yönünün solundan ceza sahası dışından Mert Hakan Yandaş'ın şutunda kalecinin parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direkten oyun alanına döndü.

        75. dakikada sağdan Tisserand'ın ortasına penaltı noktası civarında yükselen Berisha'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

        78. dakikada Berisha'nın ceza yayı gerisinden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

        85. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın pasında topla buluşan Pelkas topu bekletmeden Serdar Dursun'a bıraktı. Serdar'ın tek pasında yay içinde topla buluşan Zajc'ın şutunda top ağlara gitti: 1-2.

        86. dakikada sağdan Tisserand'ın yerden ortasına altıpas içinde ayak koyan Pelkas'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

        90+8. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Berisha, Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt çakır, VAR'dan gelen uyarıyla penaltıya hükmetti. 90+9. dakikada topun başına geçen Mesut, topu filelere gönderdi: 2-2.

        Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

            'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ
            Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Yönetime tepki gösteren sarı-lacivertliler, maçın sonunda da Başkan Ali Koç ve Vitor Pereira'ya tepkilerini sürdürdü.

            İLK 11'LER

            Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min-Jae, Tisserand, Zajc, Mert Hakan, Nazım, Ferdi, Meyer, İrfan Can, Berisha.

            Kayserispor: Lung, Carole, Majid, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic.

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