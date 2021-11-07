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    • Spor
    • 07.11.2021 22:23
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    • 07.11.2021 22:58
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    Fenerbahçe'de Ali Koç'a isyan var! Tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi, futbolcular ıslıklandı

    Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Mücadelede sarı lacivertli taraftarlar “Yönetim istifa” sloganlarıyla tribünleri inletirken, Fenerbahçeli futbolcuları da ıslıkladı. Öte yandan stad çıkışında da taraftarlar protestolarını sürdürdü. Polis ekipleri özel önlemler aldı. İşte Takvim.com.tr objektifine yansıyan o anlar...

    takvim.com.tr
    Osman Cengiz
    Fenerbahçe taraftarından istifa çağrısı!

    Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 20 puanda kaldı.

    Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.



    KAYSERİ ATAKLARINDA 'ÜÇ ÜÇ' DİYE BAĞIRDILAR
    Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.



    Yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlardan istifa sesleri yükseldi.

    YÖNETİM İSTİFA
    Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.



        ALİ KOÇ İLE TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK
        Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

        Fenerbahçe taraftarı maç sonu Ali Koç'un arabasının önünü kesip istifa etmesini istedi.



        Ali Koç ile Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik yaşandı.



        'ALİ KOÇ BURAYA HESAP VER TARAFTARA'
        Stad dışında yönetimi istifa çağrısı yapan taraftarlar 'Ali Koç buraya hesap ver taraftara' şeklinde tezahürat tuttu.



        Yaşanan bu gelişmelerin ardından polis ekipleri de yoğun önlemler aldı.

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