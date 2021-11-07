Fenerbahçe'de Ali Koç'a isyan var! Tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi, futbolcular ıslıklandı





KAYSERİ ATAKLARINDA 'ÜÇ ÜÇ' DİYE BAĞIRDILAR

Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.