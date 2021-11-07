Lider Trabzonspor, Dolmabahçe’de kazandı

Dev maçta zafer Trabzon'un... Lider Bordo-Mavililer, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet elde etti. Trabzonspor böylece, Beşiktaş'la farkı 10 puana çıkardı. Maç fazlasıyla Galatasaray'la fark 10 puana, Fenerbahçe ile de 11 puana yükseldi.

UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ

35. dakikada Vitor Hugo'un ters vuruşunda üst direğe çarpan top kornere çıktı. 39'da Nwakaeme'nin şutunu Ersin çıkardı. 2 dakika sonra bu kez Uğurcan, Larin'e geçit vermedi.

ÖMÜR'DEN ŞIK KOŞU VE GOL

45+4'te Trabzon'un golü geldi. Defans arkasına hareketlenen Abdülkadir Ömür skoru 1-0 yaptı. 50'de Güven ceza sahası dışından mükemmel vurdu, Uğurcan aynı güzellikte kurtardı.

SAVUNMADA BÜYÜK HATA

62. dakikada savunmanın büyük hatasını affetmeyen Larin skoru 1-1'e getirdi. 90+6'da ani çıkan Trabzonspor, Cornelius'un golüyle skoru 2-1 yaptı ve lider Trabzon 3 puanı kaptı.

DOLMABAHÇE'DE SERİ 6 YILA ÇIKTI

Beşiktaş karşısında çok önemli bir galibiyet elde eden Trabzonspor ezeli rakibine karşı Dolmabahçe'de yenilmezlik serisini 6 yıla çıkardı. Fırtına zorlu deplasmanda son 5 maçta 2 kez kazanırken, 3 maç da berabere bitti.

HAKEM ÖZDAMAR: TOPA MÜDAHALE

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında 90+6. dakikada Cornelius ile bulduğu golden sonra Siyah-Beyazlı futbolcular, pozisoynun öncesinde Serkan Asan ile N'Koudou arasındaki mücadele için penaltı bekledi. Hakem Erkan Özdamar ise Serkan'ın bu pozisyonda topa müdahale ettiğini belirtirken, yapılan ofsyat incelemesinin ardından golü verdi. İtirazlar sonucu değiştirmedi.

BAKASETAS DEVAM EDEMEDİ

Bakasetas dün Trabzonspor taraftarını şok etti. Karşılaşmanın ilk yarısında dizinden sakatlık geçiren Yunan yıldız bandaj tedavisinin ardından oyuna girdi. Ancak Bakasetas kısa bir süre sonra kendisini yere bıraktı. Durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

UĞURCAN MAÇ SONU KIZARDI!

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı mağlup ettiği maçta yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşen Uğurcan Çakır, maç sonunda kırmızı kart gördü. İlk olarak son anlarda Beşiktaşlı Josef ile girdiği tartışma sonrası sarı kartla cezalandırılan Uğurcan, maçın bitiminde tribünlerden kendisine fırlatılan yabancı maddelerin ardından sinirlerine hakim olamadı. Bunun üzerine tribünlere tepki gösteren Uğurcan, ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü.

ATİBA: DAHA AKILLI OYNAMALIYDIK

Derbinin ardından konuşan Atiba, "Daha akıllı oynamalıydık. Çok üzücü bir sonuçla karşı karşıyayız. Zor olacak ama düzeleceğiz. Milli aranın ardından daha iyi olacağız" diye konuştu.

ORGANİZE BİR EKİP VAR!

Trabzonspor yenilgisinin ardından konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, çarpıcı açıklamalar yaptı. Hakem kararlarına işaret eden Kocadağ, "Sene başından beri Beşiktaş'a karşı organize bir ekip var. Bu bir gerçek. Ancak tabii ki biz daha iyi futbol oynamalıyız. Biz milli arayı daha iyi değerlendirip, bunların üstesinden geleceğiz" dedi. Kocadağ ayrıca, "Hocamızdan memnunuz" diye konuştu.

AVCI: HARİKA BİR GALİBİYET ALDIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçının ardındnan karşılaşmayı değerlendirdi. Başarılı teknik adam, "Önemli bir galibiyet. Harika bir galibiyet ama sadece 3 puan kazandık. Daha hiçbir şey kazanmadık. Eksiklerimiz var, gelişmekte olan bir takımız. Şampiyonluk kazanmadık. Daha çok maç var" dedi.

BEŞİKTAŞ SON 10 MAÇTA DİBE VURDU

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Beşiktaş son 10 resmi maçında 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar bu süreçte iki kez galibiyet elde ederken, bir de beraberlik aldı. Performansıyla hayal kırıklığı yarattı.