Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay eleştiri: Beşiktaş'ı yardımcısına bırakmış...

"TAKIMI YARDIMCISINA BIRAKIYORMUŞ..."

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş bu sene iyi değil. İyi çalışmıyorlarmış duyduğuma göre... Sergen takımı yardımcısına fazla bırakıyormuş. Beşiktaş geçen seneki Beşiktaş değil..."