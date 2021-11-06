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    • Spor
    • 06.11.2021 22:30
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    • 06.11.2021 22:39
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    Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay eleştiri: Beşiktaş'ı yardımcısına bırakmış...

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu derbiyi yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı eleştirdi. Toroğlu, "Beşiktaş iyi çalışmıyor. Sergen takımı yardımcısına bırakmış." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    ASpor
    Toroğlu’ndan Sergen’e olay sözler!

    Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

    Namağlup lider Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 45+4'te Abdülkadir Ömür ve 90+6'da Cornelius'tan gelirken Beşiktaş'ın tek golü 62. dakikada Cyle Larin'den geldi.

    Bu skorla Trabzonspor 30 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken Beşitak 20 puanda kalarak 5. sırada yer aldı.

    TOROĞLU'NDAN SERGEN YALÇIN'A ELEŞTİRİ
    Maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sergen Yalçın'a yönelik eleştirilerde bulundu.

    Toroğlu, "Beşiktaş iyi çalışmıyor. Sergen takımı yardımcısına bırakmış." ifadelerini kullandı.

        "TAKIMI YARDIMCISINA BIRAKIYORMUŞ..."
        Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
        "Beşiktaş bu sene iyi değil. İyi çalışmıyorlarmış duyduğuma göre... Sergen takımı yardımcısına fazla bırakıyormuş. Beşiktaş geçen seneki Beşiktaş değil..."
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