Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay eleştiri: Beşiktaş'ı yardımcısına bırakmış...

Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.
Namağlup lider Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 45+4'te Abdülkadir Ömür ve 90+6'da Cornelius'tan gelirken Beşiktaş'ın tek golü 62. dakikada Cyle Larin'den geldi.
Bu skorla Trabzonspor 30 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken Beşitak 20 puanda kalarak 5. sırada yer aldı.
TOROĞLU'NDAN SERGEN YALÇIN'A ELEŞTİRİ
Maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sergen Yalçın'a yönelik eleştirilerde bulundu.
Toroğlu, "Beşiktaş iyi çalışmıyor. Sergen takımı yardımcısına bırakmış." ifadelerini kullandı.