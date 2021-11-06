Trabzonspor'a evinde kaybeden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Üzgünüz, sorumluluk benim

Son oynadığımız maçların iyi izlenimler vermediğini ve beklentinin altında olduklarını belirten Yalçın, "Maçın bitmesine çok yakın, ilk yarının bitmesine çok yakın yediğimiz goller, bizim seviyemizde camiaların yememesi gereken goller. Bazen motivasyon eksiği, konsantre olamamak, nerede olduğunun bilincinde olmamak, oyundan kopmak, bu golleri doğurabiliyor.

"ÜZGÜNÜZ, SORUMLU BENİM"

Üzgünüz, ne yapalım diyemeyiz. Sorumlu doğal olarak benim, sorumluluğun bende olması gerekiyor, bazı şeyleri değiştirmek için çaba sarf etmem gerekiyor. Sezon başından beri bir türlü bu döngüden çıkamadık, hala içindeyiz. Umarım bundan sonra olmayız.