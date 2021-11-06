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    • Spor
    • 06.11.2021 23:14
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    • 06.11.2021 23:31
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    Trabzonspor'a evinde kaybeden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Üzgünüz, sorumluluk benim

    Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını söyledi. Beklentinin çok altında olduklarını itiraf eden Yalçın, "Üzgünüz, ne yapalım diyemeyiz. Sorumlu doğal olarak benim, sorumluluğun bende olması gerekiyor, bazı şeyleri değiştirmek için çaba sarf etmem gerekiyor." dedi. Haberin detayları...

    Sergen Yalçın: Üzgünüz, sorumluluk benim

    Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 0 çeken Beşiktaş, evinde Trabzonspor'a yenildi. Teknik Direktör Ali Rıza Sergen Yalçın ise yine sorumluluğun kendisinde olduğunu vurguladı.

    Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Camiamıza yakışmayan, skorlar oyunlar." dedi.

    Son oynadığımız maçların iyi izlenimler vermediğini ve beklentinin altında olduklarını belirten Yalçın, "Maçın bitmesine çok yakın, ilk yarının bitmesine çok yakın yediğimiz goller, bizim seviyemizde camiaların yememesi gereken goller. Bazen motivasyon eksiği, konsantre olamamak, nerede olduğunun bilincinde olmamak, oyundan kopmak, bu golleri doğurabiliyor.

    "ÜZGÜNÜZ, SORUMLU BENİM"

    Üzgünüz, ne yapalım diyemeyiz. Sorumlu doğal olarak benim, sorumluluğun bende olması gerekiyor, bazı şeyleri değiştirmek için çaba sarf etmem gerekiyor. Sezon başından beri bir türlü bu döngüden çıkamadık, hala içindeyiz. Umarım bundan sonra olmayız.

        Buradan nasıl çıkarız, problemleri belirleyip onların çözümlerini bulup, daha iyi performans sergilemeliyiz. Bu oyunlar ve skorlar Beşiktaş'a yakışmıyor.

        Çoğu oyuncumuz milli takıma gidiyor, kalan oyuncularla antrenman yapacağız ve hazırlık maçı yapacağız. Oyuncular sakatlık problemleri yaşadılar, dönüşler kolay olmuyor. Yorulan, fiziken düşen oyuncuları değiştirmek zorunda kaldık.

        Pjanic de çok hazır değil, Alex hazır değil, N'Koudou en fazla 15-20 dakika oynayabilir dedik. Arka arkaya maçlar oyuncuların da psikolojisini bozuyor, çok sağlıklı bir ortam oluşmuyor. Bizim çok kısa sürede bunların çözümünü bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        "ÇOK ÇABUK TOPARLANMALIYIZ"

        Hızlı bir şekilde toparlanmaları gerektiğini kaydeden Yalçın, "Çok çabuk toparlanmalıyız, lige dönmeliyiz. Fazla çalışmalıyız, daha konsantre olmalıyız, bakış açımızı değiştirmeliyiz. Sorunlar yerine çözümler üretmeliyiz. Bunlar için kapasitemiz var, oyuncuların da var. Üst düzey oyuncular. Bu seneki durum şu ana kadar sağlıklı olmadı. Hem oyuncuları hem bizi üzüyor." ifadelerini kullandı.

            İstedikleri pozisyonda olmadıklarını anlatan Yalçın, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Maç trafiğinin fazla olması, sezon başı olması, oyuncuların hazır olması doğal olarak ritim bozukluğuna neden oluyor. Bu normal. Devre arasına kadar bu trafik devam edecek. Bu sürede toparlanıp, iyi antrenman yapıp, iyi organize olup devre arasına kadar iyi performans sergilersek ikinci yarı daha farklı performans çıkarabiliriz." diye konuştu.

            "BELKİ YARIŞMACI TAKIM KİMLİĞİNE BÜRÜNEBİLİRİZ"

            Trabzonspor ile farkın 10 puana çıktığının hatırlatılması üzerine Yalçın, şunları söyledi:

            "Trabzonspor haricinde diğer rakiplerle puan farkı fazla değil. Trabzonspor ile ciddi fark oluştu. 3 puanlık sistemde kapanmayacak fark değil. Ama bu oyunla kapanması biraz zor. Oyunu yukarı çekmeliyiz, daha iyi oyunlar oynamalıyız, daha fazla mücadele etmeliyiz. O şekilde belki yarışmacı takım kimliğine bürünebiliriz."

            "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SONUÇLAR MOTİVASYONU ÇOK DÜŞÜRÜYOR"

            Şampiyonlar Ligi'ndeki temponun Süper Lig'deki maçlara olumsuz etkide bulunduğunu anlatan Yalçın, "Bu oyuncular insan, doğal olarak motivasyonlarını kaybedebiliyorlar. Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar motivasyonunu çok düşürüyor. Oyuncular çok üzülüyor, orada da beklenti içindeyiz. O planları uygulayamadık. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların ardından yaşanan motivasyon düşüklüğünden sonra lig maçlarına hazırlanmak zor oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

                "Bugün berbat bir oyun oynamadık" diyen Yalçın, "Pozisyonlarımız da var. İyi oynadık. 45+1'de ve 90+6'da ve olmaması gereken pozisyonlarda enteresan goller yedik. Bu ciddi motivasyon bozukluğunu gösteriyor. Toparlayabiliriz ama önce oyuncuların bunu istemesi, gayret göstermesi gerekiyor. Uzun süreli maçlar oynuyorlar, yoruluyorlar. Hazır olmayan oyuncularda bazen sakatlık yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde tempolu maçlar oynadık. Sonrası bizi zorladı." şeklinde konuştu.

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                Haberler Spor Trabzonspor'a evinde kaybeden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Üzgünüz, sorumluluk benim
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