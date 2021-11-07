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    • Spor
    • 07.11.2021 10:54
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    • 07.11.2021 10:54
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    NBA'de Furkan Korkmaz şov! Takımını sırtladı

    NBA'de ülkemizi temsil eden Furkan Korkmaz, takımının Chicago Bulls'u deplasmanda yendiği karşılaşmada 25 sayı, 6 ribauntluk performansıyla ön plana çıktı.

    NBA’de Furkan Korkmaz şov! Takımını sırtladı

    NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın zirvesini ilgilendiren mücadelede Chicago Bulls'u deplasmanda 114-105 yenen Philadelphia 76ers, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

    Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 15 ribaunt ve Furkan Korkmaz 25 sayı, 6 ribauntla öne çıktı. Yüzde 69,2 saha içi isabetiyle oynayan Furkan, kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.

    Ev sahibi Bulls'ta Zach LaVine'in 32 sayı, 9 ribaunt ve DeMar DeRozan'ın 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın konuk olduğu Denver Nuggets'a 95-94 yenildiği müsabakayı 9 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

    Gecenin sonuçları
    Denver Nuggets-Houston Rockets: 95-94
    Miami Heat-Utah Jazz: 118-115
    Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 105-114
    Dallas Mavericks-Boston Celtics: 107-104
    Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 121-117
    Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 105-90

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