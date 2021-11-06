Derbi bitti ortalık karıştı! Beşiktaş Trabzonspor maçı sonrası Uğurcan Çakır’a kırmızı kart...

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Maçın son düdüğünün ardından ortalık karıştı. Trabzonspor'un 2. golünden sonra futbolcular arasında tansiyon tavan yaptı. Bir pozisyonda topu kontrol ettikten sonra Josef de Souza'dan omuz yiyen Uğurcan Çakır, sinirlerine hakim olamadı.