Derbi bitti ortalık karıştı! Beşiktaş Trabzonspor maçı sonrası Uğurcan Çakır'a kırmızı kart...
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'i 12. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maç sonrası saha karıştı. Uğurcan Çakır ile Beşiktaşlı fubolcular arasında tansiyon yüselirken Uğurcan Çakır ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İşte detaylar ve maçtan ekrana yansımayanlar...
06.11.2021 23:48
- Son Güncelleme: 06.11.2021 23:48
Namağlup lider Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 45+4'te Abdülkadir Ömür ve 90+6'da Cornelius'tan gelirken Beşiktaş'ın tek golü 62. dakikada Cyle Larin'den geldi.
Bu skorla Trabzonspor 30 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken Beşitak 20 puanda kalarak 5. sırada yer aldı.
MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI
Maçın son düdüğünün ardından ortalık karıştı. Trabzonspor'un 2. golünden sonra futbolcular arasında tansiyon tavan yaptı. Bir pozisyonda topu kontrol ettikten sonra Josef de Souza'dan omuz yiyen Uğurcan Çakır, sinirlerine hakim olamadı.
Bir anda saha içerisinde birbirine giren futbolcular arasında Uğurcan Çakır ve Josef de Souza sarı kart gördü.