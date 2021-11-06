Fırtına son dakikada yıktı! Beşiktaş 1-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

90+6'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen bordo-mavili ekip atağında Cornelius pasını Nwakaeme'ye verdi. Nwakaeme, rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını tekrardan Cornelius'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

YENİLMEZ LİDER

Trabzonspor bu skorla sezon başından itibaren sürdürdüğü yenilmezlik serisini korudu ve liderliğini sürdürdü.