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    • Spor
    • 06.11.2021 17:42
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    • 06.11.2021 21:17
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    Fırtına son dakikada yıktı! Beşiktaş 1-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı 2-1 Trabzonspor kazandı. Bu skorla Trabzonspor namağlup liderliğini de sürdürdü.

    AJANSLAR
    Fırtına son dakikada yıktı!

    Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı 2-1 Trabzonspor kazandı. Bu skorla Trabzonspor namağlup liderliğini de sürdürdü.


    Trabzonspor'un golleri 45+4' Abdülkadir Ömür ve 90+6' Cornellius'tan gelirken, Beşiktaş'ın tek golü 62' Larin'den geldi.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    13. dakikada Ghezzal'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier'in bekletmeden ceza sahasına ortasında altıpas önü sağ çaprazdan Güven'in vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

    35. dakikada Rosier'in ceza sahası içi sağ tarafından yerden içeriye çevirdiği pasta savunmada Hugo'nun ters vuruşu direğin hemen üstünden kornere gitti.

    39. dakikada Hamsik'in gönderdiği ara pasta sol taraftan ceza sahasına giren Nwakaeme'nin rakibini ekarte edip çapraz pozisyondan yaptığı vuruşu kaleci Ersin ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

    41. dakikada Ghezzal'ın pasıyla sol kanattan hareketlen Larin'in çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan tokatlayarak kornere gönderdi.

        45+4. dakikada Hamsik'in derinlemesine pasında savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, Vida'nın kayarak yaptığı müdahaleden topu kurtarmayı başardı. Ceza alanına giren Abdülkadir'in plase vuruşu kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluştu. 0-1

        49'uncu dakikada Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunda kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

        62'nci dakika Beşiktaş eşitliği yakaladı. Trondsen'in hatalı geri pasında araya giren Larin kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Hüseyin Türkmen'in müdahalesi sonrasında altıpasa giden topu Larin ağlara gönderdi: 1-1.

        87'nci dakikada Trabzonspor'da sağ kanattan kazanılan kornerde Hamsik ortasını yaptı. Hugo'nun kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

        90+6'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen bordo-mavili ekip atağında Cornelius pasını Nwakaeme'ye verdi. Nwakaeme, rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını tekrardan Cornelius'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

        YENİLMEZ LİDER
        Trabzonspor bu skorla sezon başından itibaren sürdürdüğü yenilmezlik serisini korudu ve liderliğini sürdürdü.
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