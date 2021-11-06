Fırtına son dakikada yıktı! Beşiktaş 1-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı 2-1 Trabzonspor kazandı. Bu skorla Trabzonspor namağlup liderliğini de sürdürdü.
Trabzonspor'un golleri 45+4' Abdülkadir Ömür ve 90+6' Cornellius'tan gelirken, Beşiktaş'ın tek golü 62' Larin'den geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Ghezzal'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier'in bekletmeden ceza sahasına ortasında altıpas önü sağ çaprazdan Güven'in vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.
35. dakikada Rosier'in ceza sahası içi sağ tarafından yerden içeriye çevirdiği pasta savunmada Hugo'nun ters vuruşu direğin hemen üstünden kornere gitti.
39. dakikada Hamsik'in gönderdiği ara pasta sol taraftan ceza sahasına giren Nwakaeme'nin rakibini ekarte edip çapraz pozisyondan yaptığı vuruşu kaleci Ersin ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
41. dakikada Ghezzal'ın pasıyla sol kanattan hareketlen Larin'in çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan tokatlayarak kornere gönderdi.