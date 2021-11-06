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    • Spor
    • 06.11.2021 22:39
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    • 06.11.2021 22:48
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    Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi! Zafer pozu paylaştı

    Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo mavililer son dakikada attığı golle 2-1 kazandı. Maçın ardından Fırtına zafer pozu verdi. Haberin detayları...

    Trabzonspor’dan zafer pozu

    Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.

    Bordo mavili takım 90+6'da Cornelius'un atığı golle maçı 2-1 kazandı.

    Mücadelenin ardından Trabzonspor, soyunma odasında zafer pozu verdi.
        İP’in ucu iyice kaçtı!
        Haberler Spor Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi! Zafer pozu paylaştı
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