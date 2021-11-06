Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi! Zafer pozu paylaştı

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.
Bordo mavili takım 90+6'da Cornelius'un atığı golle maçı 2-1 kazandı.
Mücadelenin ardından Trabzonspor, soyunma odasında zafer pozu verdi.
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.
Bordo mavili takım 90+6'da Cornelius'un atığı golle maçı 2-1 kazandı.
Mücadelenin ardından Trabzonspor, soyunma odasında zafer pozu verdi.
"İstanbul hatırası" notu düşülen fotoğraf, Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından da yayınlandı.