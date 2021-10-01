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    • Spor
    • 01.10.2021 17:21
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    • 01.10.2021 17:31
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    İşte Galatasaray gerçekleri

    Süper Lig’de çok istikrarsız sonuçlar alan ve zirvenin 5 puan gerisinde kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde bambaşka bir görüntü sergiliyor. İtalya’nın en önemli temsilcilerinden Lazio’yu 1-0 yendikten sonra zorlu Marsilya deplasmanından da 1 puanla dönen Sarı-Kırmızılılar 2 hafta sonunda liderliğini sürdürüyor. Üstelik ligde 7 maçta kalesinde tam 10 gol gören Cimbom, Avrupa Ligi’nde iki güçlü rakibine karşı kalesini kapatmayı başardı. Haber,n detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    İşte Galatasaray gerçekleri

    Peki Galatasaray'ın lig ve Avrupa performansı neden gece ve gündüz kadar farkediyor. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'da neleri yapıp, Türkiye'de yapamıyor. Fatih Terim'in ekibiyle ilgili tüm sorulara yanıtı takvim.com.tr veriyor.

    İşte Galatasaray'ın iki farklı performansının altında yatan 3 gerçek:

    1- Galatasaray, Marsilya karşısındaki 11'de Muslera ve Van Aanholt dışındaki 9 ismin yaş ortalaması sadece 22'ydi. Sarı-Kırmızılılar, Lazio karşısında da aynı kadroyla mücadele etmişti. Takımdaki oyuncuların büyük bölümü ilk kez böylesine önemli bir platformda sahneye çıkıyor. Bu da Avrupa maçlarında genç futbolculara ekstra motivasyon sağlıyor. Ayrıca Galatasaray'ı bir basamak olarak görüp 5 büyük lige gitmek isteyen bazı isimler de Avrupa maçlarını fırsata çevirmek isteyince performansları yükseliyor.

    2-Galatasaray'ı ligde rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerin başında gençlik ve enerji geliyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor'la kıyaslandığında hücum organizasyonu konusunda oldukça eksik kalıyor. Galatasaray ligde kendisine kapanan takımlara karşı hücum etmekte ve organize olmakta zorlanıyor. Ayrıca çok adamla gol arandığı için konta ataklar ve geçiş hücumları ile kalesinde goller görüyor. Ancak Avrupa'da senaryo değişiyor. Galatasaray topu ayağında tutan değil, geride bekleyen ve geçiş hücumları ile gol arayan takım kimliğine bürünüyor. Sarı-Kırmızılılar bu kimliği yüksek enerji ile birleştirince ortaya Avrupa'daki başarılı tablo çıkıyor.

        3-Marcao, Galatasaray için tam anlamıyla kilit bir isim. Onun varlığı 4-5 futbolcunun performansını birden yukarıya çekiyor. Brezilyalı yıldızla beraber Nelsson da çok farklı bir stopere dönüşüyor. Marcao ayrıca oyun kurma yeteneği ile hem iki beki hem de önündeki orta alan oyuncularını rahatlatıyor. Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'ın Avrupa'daki farklı görüntüsünün altındaki en önemli nedenlerden birisi Marcao'nun varlığı. Genç stoperin cezasının bitmesi sonrası Galatasaray'ın lig performansında da gözle görülür bir yükseliş yaşanacaktır.

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