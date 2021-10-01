İşte Galatasaray gerçekleri

2-Galatasaray'ı ligde rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerin başında gençlik ve enerji geliyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor'la kıyaslandığında hücum organizasyonu konusunda oldukça eksik kalıyor. Galatasaray ligde kendisine kapanan takımlara karşı hücum etmekte ve organize olmakta zorlanıyor. Ayrıca çok adamla gol arandığı için konta ataklar ve geçiş hücumları ile kalesinde goller görüyor. Ancak Avrupa'da senaryo değişiyor. Galatasaray topu ayağında tutan değil, geride bekleyen ve geçiş hücumları ile gol arayan takım kimliğine bürünüyor. Sarı-Kırmızılılar bu kimliği yüksek enerji ile birleştirince ortaya Avrupa'daki başarılı tablo çıkıyor.