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    Marsilya-Galatasaray maçında Fransız polisi skandal müdahalede bulundu

    Marsilya ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Fransız tribününden terör örgütü PKK'nın yanı sıra Yunanistan ve Ermenistan bayrakları açarak taraftarlarımızı tahrik etmeye çalıştı. İki tribün arasındaki gerginlik ise dakikalar geçtikçe yükseldi. Bu gerginlik üzerine Fransız polisi, deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarına biber gazıyla müdahale etti.

    Çirkin fransız!

    Marsilya ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Fransız tribününden terör örgütü PKK'nın yanı sıra Yunanistan ve Ermenistan bayrakları açarak taraftarlarımızı tahrik etmeye çalıştı.

    Yaşanan gerginliğin ardından provokatör taraftarlar, önce polis tarafından stadyumdan çıkarıldı. Ancak provokasyon bitmedi ve bir grup terör örgütü adına sloganlar attı. İki tribün arasındaki gerginlik ise dakikalar geçtikçe yükseldi. Bu gerginlik üzerine Fransız polisi, deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarına biber gazıyla müdahale etti.

    Yoğun biber gazı kullanımı ise büyük tepki çekti. Maçın 35. dakikasında maç olaylar nedeniyle durdu. Sahaya atılan meşalelerin ardından Marsilya taraftarları, Galatasaray tribünlerine meşale attı.

    Fatih Terim, Galatasaray tribünlerine giderek taraftarlardan sakin olmalarını istedi. Tribünlerin sakinleşmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti. Sosyal medyadaki taraftarlar da Fransız polisinin davranışlarına büyük tepki gösterdi.

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