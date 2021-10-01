Marsilya - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı değerlendirme: Fatih Terim'in yeni hedefi o olacak
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Marsilya ile berabere kalan Galatasaray, grupta 2 maç sonunda 4 puanla liderliğini korudu. Maçın ardından Fatih Terim önemli açıklamalarda bulunurken, spor yazarları da karşılaşma hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte o yazılar...
SERKAN KORKMAZ - ŞAM'DA KAYISI
Her ne kadar savunmadan top çıkarmakta zorlansa da ilk yarıdaki G.Saray "istediğini almak" adına doğru olan her şeyi yapma uğraşındaydı. Bence tüm G.Saraylılar topu Muslera'ya doğru oynamak yerine oyun alanı dışına göndermeyi tercih etmeli. Muslera'nın ayak tekniğinin çok iyi olmaması kadar kötü bir huyu da; topu ceza yayı civarındaki Taylan'a oynaması. Taylan'ın ceza sahası önünde, yüzü kaleye dönükken aldığı her topta yüreğimiz ağzımıza geldi.
Potansiyeliyle göz kamaştıran Morutan, ilk ciddi pozisyonda Harit'e yaptığı blokla ekstra alkışı hak etti. Cengiz'in "gecenin en güzel golü" olabilecek şutu, Muslera'nın "gecenin en güzel kurtarışı" ile sonlandı. Boey, bu denli maç eksiğine rağmen Yedlin'den çok daha iyi bir performans sergilemeyi başardı ancak metrelerce bandajlı olan sağ üst arka adalesinden dolayı bir maçı daha tamamlayamadı.
Zorlu Marsilya deplasmanı bir kez daha gösterdi ki, Halil, Kerem ve Morutan daha çok, ısrarla bir arada oynatılmalı. Yine de Bordeaux transferi son dakikada direkten dönen Mohamed'i 11'de görmemek beni şaşırttı. Fatih hoca 72'de Halil'in yerine Diagne'ye şans verince şaşkınlığım bir kat daha arttı. Neyse; Mohamed konusunu başka zaman detaylıca değerlendiririz. Orta sahadaysa Terim'in arayışı daha sürecek gibi duruyor...