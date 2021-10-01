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Haberler Spor Marsilya - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı değerlendirme: Fatih Terim'in yeni hedefi o olacak

Marsilya - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı değerlendirme: Fatih Terim'in yeni hedefi o olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Marsilya ile berabere kalan Galatasaray, grupta 2 maç sonunda 4 puanla liderliğini korudu. Maçın ardından Fatih Terim önemli açıklamalarda bulunurken, spor yazarları da karşılaşma hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte o yazılar...

01.10.2021 09:51 - Son Güncelleme: 01.10.2021 09:51
Marsilya - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı değerlendirme: Fatih Terim’in yeni hedefi o olacak

SERKAN KORKMAZ - ŞAM'DA KAYISI

Her ne kadar savunmadan top çıkarmakta zorlansa da ilk yarıdaki G.Saray "istediğini almak" adına doğru olan her şeyi yapma uğraşındaydı. Bence tüm G.Saraylılar topu Muslera'ya doğru oynamak yerine oyun alanı dışına göndermeyi tercih etmeli. Muslera'nın ayak tekniğinin çok iyi olmaması kadar kötü bir huyu da; topu ceza yayı civarındaki Taylan'a oynaması. Taylan'ın ceza sahası önünde, yüzü kaleye dönükken aldığı her topta yüreğimiz ağzımıza geldi.

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Marsilya - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı değerlendirme: Fatih Terim’in yeni hedefi o olacak

Potansiyeliyle göz kamaştıran Morutan, ilk ciddi pozisyonda Harit'e yaptığı blokla ekstra alkışı hak etti. Cengiz'in "gecenin en güzel golü" olabilecek şutu, Muslera'nın "gecenin en güzel kurtarışı" ile sonlandı. Boey, bu denli maç eksiğine rağmen Yedlin'den çok daha iyi bir performans sergilemeyi başardı ancak metrelerce bandajlı olan sağ üst arka adalesinden dolayı bir maçı daha tamamlayamadı.

Marsilya - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı değerlendirme: Fatih Terim’in yeni hedefi o olacak

Kendi ligindeki son dört maçın ilk yarı sonlarında kalesinde gol görmeye alışan sarı-kırmızılılar, 45+8'de Kerem biraz daha soğukkanlı olsa soyunma odasına önde girecekti. Sahanın en iyisi olan Cengiz'in 50'de Dieng'e "al da at" pasında topun auta çıkması bizim için büyük şanstı.

Marsilya - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı değerlendirme: Fatih Terim’in yeni hedefi o olacak

Zorlu Marsilya deplasmanı bir kez daha gösterdi ki, Halil, Kerem ve Morutan daha çok, ısrarla bir arada oynatılmalı. Yine de Bordeaux transferi son dakikada direkten dönen Mohamed'i 11'de görmemek beni şaşırttı. Fatih hoca 72'de Halil'in yerine Diagne'ye şans verince şaşkınlığım bir kat daha arttı. Neyse; Mohamed konusunu başka zaman detaylıca değerlendiririz. Orta sahadaysa Terim'in arayışı daha sürecek gibi duruyor...

Marsilya - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı değerlendirme: Fatih Terim’in yeni hedefi o olacak

Sanırım deneyimli hocanın bir sonraki hedefi; genç Assunçao'yu, Cicaldau'yla denemek ve bu ikiliye Berkan ile Taylan'dan sadece birini seçmek olacak. Keza; "Berkan- Taylan", dünkü gibi bir maçta çok göz tırmalamasa da ligde "sıkıcı" bir orta saha anlamına gelebilir.

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