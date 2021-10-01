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Marsilya-Galatasaray maçı Fransız basınında! "Maçın yıldızı Marcao"

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Marsilya deplasmanından puanla dönerek gruptaki liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip Marsilya'nın ataklarını başarıyla savuşturarak kalesinde net gol pozisyonu fırsatı vermedi. Maçın ardından Fransız basını karşılaşmayı manşetten değerlendirdi. Fransızlar, Galatasaraylı yıldızı maçın adamı olarak seçti.

01.10.2021 10:47 - Son Güncelleme: 01.10.2021 10:47
Marsilya-Galatasaray maçı Fransız basınında! Maçın yıldızı Marcao

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Olympique Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak grupta 4 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya geniş yer veren Fransız basını ise özellikle maç esnasında tribünde yaşanan olayları gündemine taşıdı. İşte o manşetler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Marsilya-Galatasaray maçı Fransız basınında! Maçın yıldızı Marcao

L'EQUIPE

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden olan L'Equipe karşılaşma sonrası Olympique Marsilya'nın iyi oynadığını dile getirerek, "Marsilya baskındı ancak Galatasaray tarafından engellendi" başlığını attı.

Marsilya-Galatasaray maçı Fransız basınında! Maçın yıldızı Marcao

FOOT MERCATO

Transfer haberleriyle ünlü Foot Mercato sitesi ise maç sonrası iki takımın oyuncularının performanslarını notladı. 7 puanla, karşılaşmanın en yüksek puanını alan Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, maçın adamı seçilirken Marsilya forması giyen milli yıldız Cengiz Ünder'e de başarılı oyunundan dolayı 6 puan verildi.

Marsilya-Galatasaray maçı Fransız basınında! Maçın yıldızı Marcao

LE FIGARO

Fransa'nın ünlü gazetesi Le Figaro ise maç sonrası milli futbolcu Cengiz Ünder'in performansına atıfta bulunarak, "Ünder elinden gelen her şeyi yaptı, taraftar her şeyi mahvetti" başlığını kullandı.

Marsilya-Galatasaray maçı Fransız basınında! Maçın yıldızı Marcao

MAXI FOOT

Maç haberini, "Sampaoli'nin büyük hayal kırıklığı" başlığı ile okuyucularına duyuran Maxi Foot, Arjantinli teknik adamın, "Bu akşam 6 puanda olmayı hak ediyorduk. Hem Moskova'da hem de bu maçta çok iyi oynadık ama futbol bu, 6 puanı hak edersiniz fakat gerçekte 2 puandasınızdır" sözlerine yer vedi.

Marsilya-Galatasaray maçı Fransız basınında! Maçın yıldızı Marcao

LA PROVENCE

La Provence adlı site maçta Olympique Marsilya'nın daha iyi olduğunu ifade ederek, "Olympique Marsilya, Velodrome'da Galatasaray'a karşı 2 puan kaybetti" başlığını attı.

Marsilya-Galatasaray maçı Fransız basınında! Maçın yıldızı Marcao

SPORTS

Sport adlı site ise Marsilya'nın Moskova deplasmanında da iyi oynayıp 1 puanla döndüğünü vurgulayarak, "Olympique Marsilya yine üzgün" başlığına yer verdi.

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