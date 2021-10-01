Marsilya-Galatasaray maçı Fransız basınında! "Maçın yıldızı Marcao"
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Marsilya deplasmanından puanla dönerek gruptaki liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip Marsilya'nın ataklarını başarıyla savuşturarak kalesinde net gol pozisyonu fırsatı vermedi. Maçın ardından Fransız basını karşılaşmayı manşetten değerlendirdi. Fransızlar, Galatasaraylı yıldızı maçın adamı olarak seçti.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Olympique Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak grupta 4 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya geniş yer veren Fransız basını ise özellikle maç esnasında tribünde yaşanan olayları gündemine taşıdı. İşte o manşetler...
L'EQUIPE
Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden olan L'Equipe karşılaşma sonrası Olympique Marsilya'nın iyi oynadığını dile getirerek, "Marsilya baskındı ancak Galatasaray tarafından engellendi" başlığını attı.
FOOT MERCATO
Transfer haberleriyle ünlü Foot Mercato sitesi ise maç sonrası iki takımın oyuncularının performanslarını notladı. 7 puanla, karşılaşmanın en yüksek puanını alan Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, maçın adamı seçilirken Marsilya forması giyen milli yıldız Cengiz Ünder'e de başarılı oyunundan dolayı 6 puan verildi.
MAXI FOOT
Maç haberini, "Sampaoli'nin büyük hayal kırıklığı" başlığı ile okuyucularına duyuran Maxi Foot, Arjantinli teknik adamın, "Bu akşam 6 puanda olmayı hak ediyorduk. Hem Moskova'da hem de bu maçta çok iyi oynadık ama futbol bu, 6 puanı hak edersiniz fakat gerçekte 2 puandasınızdır" sözlerine yer vedi.
LA PROVENCE
La Provence adlı site maçta Olympique Marsilya'nın daha iyi olduğunu ifade ederek, "Olympique Marsilya, Velodrome'da Galatasaray'a karşı 2 puan kaybetti" başlığını attı.