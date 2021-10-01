Marsilya-Galatasaray maçı Fransız basınında! "Maçın yıldızı Marcao"

MAXI FOOT

Maç haberini, "Sampaoli'nin büyük hayal kırıklığı" başlığı ile okuyucularına duyuran Maxi Foot, Arjantinli teknik adamın, "Bu akşam 6 puanda olmayı hak ediyorduk. Hem Moskova'da hem de bu maçta çok iyi oynadık ama futbol bu, 6 puanı hak edersiniz fakat gerçekte 2 puandasınızdır" sözlerine yer vedi.